تأثيرات مرعبة لإدمان التصفح عبر الإنترنت

خبرني - يلوم كثيرون أنفسهم عندما يتراجع تركيزهم، وتتراكم مهامهم اليومية، ويجدون أنفسهم عاجزين عن مقاومة جذب الهاتف الذكي في كل مرة. لكن المشكلة قد لا تكون مرتبطة بضعف الانضباط أو الشخصية، بل بطريقة عمل نظام المكافأة داخل الدماغ وفقاً لتقرير نشره موقع Liven.

فمع كل إشعار جديد، وكل عملية تصفح، وكل نقرة سريعة على المحتوى الرقمي، يتلقى الدماغ دفعة صغيرة من الدوبامين. ومع مرور الوقت، يبدأ الدماغ بالتكيف مع هذا النمط من التحفيز المستمر، فيحتاج إلى مستويات أعلى من الإثارة ليشعر بالتفاعل نفسه. ويُعد الدوبامين من أهم النواقل العصبية المسؤولة عن الحافز والتوقع وبذل الجهد، وليس المتعة فقط. فهو يدفع الإنسان إلى بدء المهام، والاستمرار فيها، والشعور بالرضا بعد إنجازها.

وعندما يحدث ذلك تصبح الأنشطة الأقل تحفيزاً، مثل العمل العميق أو المحادثات الهادفة، أكثر صعوبة، بل قد تبدو شبه مستحيلة بالنسبة لبعض الأشخاص.

ولهذا السبب يواجه من يعانون من اضطراب في تنظيم الدوبامين صعوبات متعددة، أبرزها:

البدء في تنفيذ مهمة رغم إدراك أهميتها.

الحفاظ على التركيز على نشاط واحد لأكثر من بضع دقائق.

الشعور برضا حقيقي بعد إنجاز العمل.

مقاومة القرارات المتهورة أو عوامل التشتيت المفاجئة.

كيف يمكن استعادة السيطرة على الدماغ؟

فيما يشير التقرير إلى وجود أساليب فعالة ومدعومة بالأبحاث تساعد على دعم وظائف الدماغ واستعادة السيطرة على الانتباه والسلوك، من بينها:

تحديد المحفزات

تختلف محفزات الدوبامين من شخص إلى آخر. فبالنسبة لبعض الأشخاص، تمثل وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الرئيسي للتحفيز المفرط، بينما قد يكون تبديل المهام باستمرار أو الإفراط في التفكير أو الإرهاق الناتج عن كثرة القرارات اليومية هو العامل الأساسي لدى آخرين.

العلاج السلوكي المعرفي

يساعد العلاج السلوكي المعرفي على إعادة صياغة أنماط التفكير التلقائية، وبناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يسهم في تحسين القدرة على التركيز وتنظيم السلوك.

التدريب وتتبع السلوك

يمكن الاستعانة بمدرب متخصص أو استخدام تطبيقات مخصصة بهدف إعادة ضبط حساسية نظام المكافأة تدريجياً، وملاحظة عوامل التشتيت والحد منها، إضافة إلى تتبع الحالة المزاجية ومستويات الطاقة وأنماط إنجاز المهام، مع دعم النوم والطاقة

ويرتبط تنظيم الدوبامين ارتباطاً وثيقاً بجودة النوم. فحتى الحرمان البسيط من النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الدافعية وارتفاع السلوكيات الاندفاعية خلال اليوم التالي.

علامات شائعة على اضطراب الدوبامين

هناك مجموعة من المؤشرات التي قد تدل على وجود خلل في تنظيم الدوبامين، من أبرزها:

- الشعور المتكرر بالإرهاق رغم عدم وجود إجهاد واضح.

- العمل على عدة مشاريع غير مكتملة في الوقت نفسه.

- فقدان الاهتمام المتكرر بالأنشطة التي كانت تمنح الشخص المتعة سابقاً.

- الإحساس الدائم بالتأخر عن الآخرين أو بعدم التوافق مع متطلبات الحياة اليومية.

- العلة وعلاجها.. الدماغ قادر على التعافي

ويؤكد التقرير أن المرونة العصبية نفسها التي سمحت للدماغ بالانجراف نحو فرط التحفيز هي التي تمنحه القدرة على التعافي. فالتغيير السلوكي الموجّه والمستمر، وليس الحلول المتطرفة أو الجهد المفرط، يمكن أن يحدث تحولاً حقيقياً في طريقة استجابة الدماغ للمحفزات بمرور الوقت.

وتبدأ رحلة التعافي بفهم النمط الشخصي للتحفيز لدى كل فرد، بدلاً من الاعتماد فقط على قوة الإرادة. فلكل دماغ آلية تحفيز خاصة تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن ذلك لا يعني استحالة الإصلاح.

كما يمكن تحقيق نتائج إيجابية من خلال تعزيز التركيز بدلاً من الانشغال المستمر بمقاومة التشتت، واستعادة الحافز بطرق مستدامة دون الاعتماد الكامل على قوة الإرادة، وبناء هيكل يومي يتوافق مع طبيعة الدماغ واحتياجاته الفعلية.

ويخلص التقرير إلى أن فهم طريقة عمل الدماغ هو الخطوة الأولى نحو استعادة التركيز والحافز، والحد من التأثيرات السلبية لإدمان التصفح والتحفيز الرقمي المفرط.



