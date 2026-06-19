فانس يهاجم وزراء إسرائيليين: أسلحتنا هي التي حمتكم

خبرني - وجّه جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، انتقادات حادة لأعضاء من الحكومة الإسرائيلية الذين هاجموا مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران، قائلا إن الرئيس دونالد ترمب هو "الرئيس الوحيد المتعاطف مع إسرائيل حاليا".

وخلال مؤتمر صحفي بواشنطن، قال فانس إنه لو كان محل أي عضو من الحكومة الإسرائيلية لما أقدم على "مهاجمة الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع"، مشيرا إلى أن "ثلثي الأسلحة التي حمتهم الأشهر الماضية صنعتها ومولتها الولايات المتحدة".

وأضاف: "رسالتنا للإسرائيليين وللجميع هي أننا نريد لعملية السلام هذه أن تكون في صالحهم".

كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي إقدام إسرائيل على قصف مواقع في لبنان كلما تم إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق، مشيرا إلى سقوط ضحايا كثيرين لا علاقة لهم بحزب الله في بيروت.

كما قال فانس إنه "يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها لكن عليها أيضا أن تحترم عملية السلام".

وكانت وسائل إعلام عديدة قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى خلاف بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ترمب أن علاقته مع نتنياهو جيدة، لكنه يحتاج إلى أن يكون "أكثر عقلانية"، مؤكدا استعداده للقائه.

وفي سياق توقيع مذكرة التفاهم، تحدث فانس عن التزام الولايات المتحدة بتنفيذ الجانب الخاص بها ضمن المرحلة الأولية من الاتفاق المبرم مع طهران، معلنا أن فترة الـ60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم قد دخلت حيز التنفيذ وبدأت رسميا اعتبارا من اليوم.

وقال فانس إن فريقا ميدانيا في سويسرا سيتولى إدارة المحادثات الفنية والنووية مع إيران بشكل مباشر.

في الوقت ذاته، لوح نائب الرئيس الأمريكي بامتلاك الولايات المتحدة أوراق ضغط اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية "لا يملكها أي طرف آخر في العالم"، لافتا إلى أنه سيستخدمها إذا لم يغير الإيرانيون نهجهم.

الاتفاق مع إيران

وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال نائب الرئيس الأمريكي إن فترة الـ60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران بدأت اليوم.



وأضاف فانس أن بلاده ملتزمة بتنفيذ ما يخصها من المرحلة الأولية للاتفاق، معتبرا أن ما حدث حتى الآن "انتصار للشعب الأمريكي وللرئيس ترمب بغض النظر عما سيفعله الإيرانيون".

وتابع أن واشنطن لن تقدم أي أموال أو ترفع عقوبات حتى ترى من الإيرانيين السلوك المطلوب، قائلا إن الولايات المتحدة تفرض على إيران حاليا حصارا اقتصاديا خانقا ولن تنهي ذلك ما لم تغير طهران سلوكها جذريا.

وبحسب نائب الرئيس الأمريكي، فإن تغيير إيران سلوكها شرط لاندماجها مجددا في النظام الاقتصادي العالمي.

كما قال فانس إنه في إطار أي اتفاق نهائي قادم، ستحرص واشنطن بصرامة على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى قطع الطريق أمامها لتمويل ما وصفها بالأنشطة الإرهابية.

وأشار إلى أنه عقب سريان مذكرة التفاهم، عبرت 12.5 مليون برميل نفط من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الكمية هي أعلى معدل منذ بدء الصراع في فبراير/شباط الماضي.

وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم رفع الحصار البحري عن إيران تماشيا مع توجيهات الرئيس ترمب.

وهدد الرئيس الأمريكي ومسؤولون في إدارته باستئناف الحرب بمذكرة التفاهم وفرض الحصار البحري مجددا إذا لم تلتزم إيران.