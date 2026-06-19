بيتكوين تواصل تراجعها وتتجه صوب مستوى 60 ألف دولار

خبرني - واصلت عملة "بيتكوين" انخفاضها صوب مستوى 60 ألف دولار، ويعود هذا التراجع إلى تزايد المخاوف بشأن انهيار آلية تمويل شركة "ستراتيجي"، بالإضافة إلى مخاوف رفع أسعار الفائدة التي تُضعف الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.

وكانت أكبر عملة مشفرة قد انخفضت دون هذا المستوى قبل أسبوعين للمرة الأولى منذ أواخر عام 2024.

وخسرت العملة، التي انخفضت بنسبة تصل إلى 3.3% لتصل إلى 62.22 ألف دولار، اليوم الخميس، حوالي 50% من قيمتها منذ بلوغها أعلى مستوى لها في أكتوبر من ذلك العام.

وانصب اهتمام المتداولين على سعر أسهم "ستريتش" التابعة لشركة "ستراتيجي"، والتي تستخدمها أكبر شركة لديها حيازات من "البيتكوين" لتمويل عمليات الشراء الأخيرة.

وانخفض السعر إلى مستويات قياسية مما جعل بيع هذه الأوراق المالية غير مربح للشركة التي يرأسها مايكل سايلور.

وكان سايلور قد أثار مخاوف السوق في بداية الشهر الحالي ببيعه كمية صغيرة من البيتكوين، بعد أن حثّ حامليها لسنوات على عدم بيع عملاتهم الرقمية.