4 فوائد للنوم والاستيقاظ المبكر

خبرني - يُعدّ النوم المبكر والاستيقاظ المبكر من العادات الصحية التي تسهم في تعزيز النشاط الذهني والشعور بالحيوية والقوة الداخلية. ولا يقتصر تأثير هذه العادة على عدد ساعات النوم فقط، بل يمتد أيضاً إلى توقيت النوم والاستيقاظ، الذي يلعب دوراً مهماً في تحسين المزاج وجودة الحياة اليومية.

ووفقاً لما نشره موقع Brahma Kumaris، فإن النوم والاستيقاظ المبكرين ينسجمان مع إيقاع الطبيعة، بينما قد يؤدي السهر المتكرر إلى تراجع الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالتعب وسرعة الانفعال. ومن أبرز فوائد هذه العادة ما يلي:

1- انتعاش ذهني وصفاء في بداية اليوم

يُنظر إلى الساعات التي تسبق شروق الشمس على أنها فترة تتسم بالهدوء والنقاء، حيث تكون الطبيعة في أفضل حالاتها من السكينة والانتعاش. وعندما يستيقظ الإنسان مبكراً بعد نوم مريح، يصبح أكثر قدرة على الاستمتاع بهذا الهدوء واستشعار صفاء البيئة المحيطة، ما ينعكس إيجاباً على حالته الذهنية ويمنحه شعوراً بالانتعاش طوال اليوم.

2- سهولة ممارسة التأمل

يساعد النوم المبكر، بعد الانتهاء من الأنشطة اليومية والتفكير والتأمل، على منح العقل فرصة للراحة واستعادة التوازن. كما يسهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة والسكينة النفسية، ويجعل ممارسة التأمل أكثر سهولة وفاعلية.

3- تحسين الصحة البدنية

تشير الملاحظات الشائعة إلى أن الأشخاص الذين يلتزمون بالنوم والاستيقاظ المبكرين، مع الحصول على قسط كافٍ من النوم، يتمتعون بصحة بدنية أفضل. كما يساعد هذا النمط على تحسين أداء أجهزة الجسم المختلفة، وتعزيز التناغم بين وظائف الجسم والدماغ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والنجاح في مختلف مجالات الحياة.

4- نوم أكثر هدوءاً وجودة

يُعدّ صفاء الذهن والحصول على نوم هادئ وعالي الجودة من العوامل المهمة للحفاظ على التوازن النفسي. فالسهر قد يخل بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم والعقل، ويؤثر سلباً في الحالة المزاجية، ما قد يؤدي إلى زيادة الأحلام وكثرة الأفكار السلبية أو المرهقة خلال النهار. في المقابل، يسهم النوم المبكر في تحسين جودة النوم وتعزيز الشعور بالراحة والاستقرار النفسي.