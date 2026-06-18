ماكرون لنتنياهو: تحلى بالمسؤولية والعقلانية

خبرني - رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يتحلى "بالمسؤولية والعقلانية"، معتبرا أن الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان "يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل".

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة إن أمن إسرائيل "لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراض مجاورة"، مؤكدا أن سياسة نتنياهو، سواء في لبنان أو غزة والضفة الغربية، "تؤجّج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة".

وأضاف أنه سيسعى مجددا إلى تعبئة المجتمع الدولي "لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيه".