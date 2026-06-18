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العمل لأصحاب المنازل: صوبوا أوضاع عاملات المنازل واستفيدوا من الإعفاءات قبل نهاية أيلول

  • 18 حزيران 2026
  • 23:28
العمل لأصحاب المنازل صوبوا أوضاع عاملات المنازل واستفيدوا من الإعفاءات قبل نهاية أيلول

خبرني - دعا الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أصحاب المنازل الذين لديهم عاملات منازل إلى تصويب أوضاع العاملات والاستفادة من الإعفاءات المتاحة قبل نهاية شهر أيلول.

وقال الزيود، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، إنه في حال رغبة صاحب المنزل بالإبقاء على العاملة لديه، فإنه يمكنه الاستفادة من فترة قوننة الأوضاع، موضحا أن المطلوب فقط هو دفع 50% من رسم التصريح عن كل سنة سابقة، مع الحصول على إعفاء بنسبة 100% من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وأضاف أن أصحاب المنازل الذين يقررون مغادرة العاملة لأراضي المملكة مغادرة نهائية "خروج بلا عودة" سيحصلون على إعفاء بنسبة 100% من كافة رسوم العمل السابقة، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

وبيّن الزيود أن مغادرة العاملة بنظام "خروج بلا عودة" تتطلب فقط شراء تذكرة سفر لها، دون الحاجة إلى أي إجراءات أخرى.

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