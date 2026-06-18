بري يؤكد التزام حزب الله بالتهدئة ويربطه بالتزام إسرائيل

خبرني - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، التزام لبنان وحزب الله بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشدداً على أن استمرار هذا الالتزام يبقى مرتبطاً بالتزام الجانب الإسرائيلي الكامل ببنود التهدئة.

وقال بري في بيان، الخميس، إن هذا الموقف يأتي "تسهيلاً لنجاح المفاوضات الإيرانية الأميركية في سويسرا"، ولا سيما ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.

وأشار إلى أن موقف لبنان لم يتغير حيال اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن حزب الله سيواصل الالتزام بالتهدئة طالما التزمت إسرائيل بها "بشكل كامل وشامل".