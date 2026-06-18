العيسوي يرعى احتفالا وطنيا بمناسبة الاستقلال الثمانين والأعياد الوطنية في البادية الشمالية

خبرني - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، مساء اليوم الخميس، احتفالاً وطنياً بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة والأعياد الوطنية، أقيم في مضارب عشائر السردية بمنطقة صبحا في البادية الشمالية الشرقية بمحافظة المفرق، بدعوة من العين راكان حمادة الفواز.

وحضر الاحتفال محافظ المفرق فراس أبو قاعود، وسفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود، والسفير العراقي عمر البرزنجي، والسفيرة التونسية مفيدة الزريبي، إلى جانب عدد من الأعيان والنواب وشيوخ ووجهاء العشائر وشخصيات مدنية وعسكرية، وجمع غفير من أبناء المجتمع المحلي.

وسبق انطلاق الاحتفال مسيرة وطنية رافقتها موسيقات الأمن العام وخيول، انطلقت من دوار الطيارة في منطقة صبحا باتجاه موقع الاحتفال، في مشهد عكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن ومنجزاته ومسيرته الممتدة منذ الاستقلال.

وفي مستهل الاحتفال، أكد العين الفواز أن الاستقلال يشكل العنوان الأبرز في السردية الوطنية الأردنية، وحكاية الأرض والإنسان، التي ترسم ملامح الهوية الوطنية الأردنية وتبرز عمقها التاريخي والحضاري والإنساني، مشيراً إلى أن هذه السردية ارتبطت بمسيرة هاشمية راسخة قادت مشروع الدولة الأردنية، وحملت رسالة البناء والنهضة والدفاع عن قضايا الأمة عبر مختلف المراحل التاريخية.

وأضاف، أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تستدعي استذكار أرواح الشهداء الأردنيين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن المقدسات، واختلطت دماؤهم بثرى فلسطين، والذين دافعوا عن هذا الحمى العربي ليبقى سياجاً منيعاً ودرعاً حصيناً يحمي حدوده ويصون كرامته.

وأكد الفواز، أن الاستقلال أثمر بناء المؤسسات الوطنية التعليمية والاقتصادية والصحية والأمنية والتنموية، وعزز دور الأردن في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الهاشميين حملوا عبر تاريخهم المشرف راية الدفاع عن قضايا الأمة وحقوقها العادلة، وما رافق ذلك من مواقف راسخة عززت مكانة الأردن ودوره القومي والإنساني.

ولفت إلى أن الأردن بقي وسيبقى بيتاً مشرع الأبواب لكل الأشقاء الذين دفعتهم ظروفهم إلى قرع أبوابه، مستنداً إلى نهج ثابت وقيم عربية وإنسانية أصيلة شكلت جزءاً من رسالته التاريخية.

واشتمل الاحتفال على عرض فيلم بعنوان "مسيرة الملوك ورايات البادية"، استعرض الإنجازات التي تحققت منذ عهد الاستقلال، والدور الذي اضطلعت به القيادة الهاشمية في قيادة مسيرة البناء والإنجاز وترسيخ مسيرة الدولة الأردنية الحديثة.

كما تضمن الاحتفال عروضاً فنية وتراثية قدمتها فرقة الراجف لإحياء التراث الشعبي، وفقرات شعرية للشاعر غازي حمد العون، إلى جانب وصلات غنائية وطنية قدمها الفنان سعد أبو تايه، جسدت معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.

وشكل الاحتفال مناسبة وطنية جامعة استحضرت محطات مضيئة من تاريخ الدولة الأردنية، وما تحقق خلالها من إنجازات عززت مكانة المملكة ورسخت مسيرتها التنموية، في ظل القيادة الهاشمية التي واصلت حمل رسالة البناء والعطاء منذ فجر الاستقلال.