اتفاقية أردنية إيطالية لتعزيز حماية التراث والسياحة المستدامة في البترا

خبرني - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وجامعة الحسين بن طلال، ومؤسسة "FORMEDIL Perugia" الإيطالية، اتفاقية تعاون ضمن مشروع "REBUILD"، بهدف تعزيز التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات حماية التراث الثقافي والترميم والسياحة المستدامة، بحضور سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة الأردنية الهاشمية لوتشيانو بيتسوتي، وذلك في كلية البترا للسياحة والآثار.

ووقّع الاتفاقية عن السلطة رئيس مجلس المفوضين المهندس عدنان السواعير، في إطار جهود السلطة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في إدارة المواقع التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية المستدامة في البترا.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج تدريبية ومهنية متخصصة، وتوفير فرص تدريب عملي وميداني للطلبة والعاملين في قطاعات التراث والسياحة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في بناء القدرات ورفع مستوى التأهيل المهني.

وأكد السواعير، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة البترا مركزاً إقليمياً للتدريب والتأهيل في مجالات التراث والسياحة المستدامة، مشيراً إلى أن السلطة تواصل العمل على استقطاب الشراكات النوعية التي تسهم في تطوير الموارد البشرية وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية.

وأضاف، أن الاتفاقية تنسجم مع رؤية السلطة في الاستثمار بالإنسان وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، مبيناً أن نقل المعرفة وتبادل الخبرات الدولية يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على الإرث الحضاري وتعزيز استدامة القطاع السياحي.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستوفر فرصاً نوعية للتدريب العملي والتطبيقي في البترا، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة التراث الثقافي والسياحة المستدامة، وتعزيز دور البترا كمركز للتعلم والتدريب والابتكار.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن توجهات سلطة إقليم البترا الرامية إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والدولية بما يخدم حماية التراث الثقافي ويدعم التنمية السياحية المستدامة في الإقليم.