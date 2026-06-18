إصدار جدول مباريات الدوري النسوي تحت سن 14

خبرني - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الدوري النسوي تحت سن 14 لموسم 2026/2027.

وتنطلق منافسات البطولة الجمعة 3 تموز المقبل، بمواجهة الاتحاد مع النصر، ونشامى المستقبل ب مع الأرثوذكسي، وكفرجايز مع المدرسة الانجليزية، وغور فيفا مع الاستقلال عند الخامسة مساء، والكرامة مع نشامى المستقبل أ، والأهلي مع عمان FC، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.