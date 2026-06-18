سفراء يزورون البترا ووادي رم للاطلاع على الفرص الاستثمارية والسياحية في المثلث الذهبي

خبرني - استقبلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة، ضمن برنامج زيارة ميدانية إلى البترا ووادي رم، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والتراثية والاستثمارية التي تزخر بها مناطق المثلث الذهبي.

واستهل الوفد زيارته في مدينة البترا بجولة في مركز زوار البترا، تلتها زيارة ميدانية للموقع الأثري عبر المسار الرئيسي، اطلع خلالها السفراء على القيمة التاريخية والحضارية للمدينة الوردية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

كما عقدت جلسة عمل في فندق ومنتجع القرية القديمة البترا جرى خلالها استعراض أبرز المشاريع التنموية والسياحية التي تنفذها سلطة إقليم البترا، والجهود المبذولة لتعزيز تجربة الزائر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وخلق فرص استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، إن استضافة السفراء المعتمدين لدى المملكة في البترا ووادي رم تعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها الوجهتان كأيقونتين سياحيتين تمثلان الأردن على الخارطة الدولية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة مهمة للتعريف بالمنجزات التي تحققت في مجالات تطوير المنتج السياحي والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الاستدامة.

وأضاف السواعير، أن سلطة إقليم البترا تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات السياحية وتحسين تجربة الزائر وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار والاستثمارات وخلق فرص اقتصادية وتنموية للمجتمعات المحلية، مؤكداً أن البترا تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الإرث الحضاري العريق والفرص التنموية الواعدة.

وشهد البرنامج مشاركة الوفد في فعالية "البترا ليلاً"، حيث تعرف السفراء على أحد أبرز المنتجات السياحية التي تعكس الطابع الثقافي والتراثي الفريد للمدينة.

وتتواصل الزيارة في وادي رم على مدار يومين، حيث يتضمن البرنامج جولات ميدانية إلى مركز الزوار وموقع البوابة وجمعية نساء الديسي وعدد من المواقع الطبيعية والأثرية البارزة، إضافة إلى الاطلاع على مشاريع التنمية المحلية والمبادرات المجتمعية والحرفية، وزيارة محمية المها العربي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الدولية والترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية آمنة، وإبراز ما تتمتع به البترا ووادي رم من مقومات استثنائية تجمع بين التراث الإنساني والطبيعة الفريدة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار والاستثمارات إلى المنطقة.