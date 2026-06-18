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وضع المدرب الشهير كارلوس ألبرتو على جهاز التنفس الصناعي

  • 18 حزيران 2026
  • 23:00
وضع المدرب الشهير كارلوس ألبرتو على جهاز التنفس الصناعي

خبرني - دخل كارلوس ألبرتو بيريرا المدرب السابق للمنتخب البرازيلي المتوج بكأس العالم 1994 إلى العناية المركزة وفق ما أعلن مستشفى في ريو دي جانيرو الخميس.

ويعاني بيريرا (83 عاماً) منذ عام 2023 من سرطان الغدد اللمفاوية، وهو مرض يصيب الجهاز اللمفاوي، ودخل المستشفى يوم الأربعاء بسبب التهابات رئوية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، بينما قال المستشفى إن حالته مستقرة.

ويحمل المدرب البرازيلي الرقم القياسي لعدد المشاركات في كأس العالم كمدير فني. فإلى جانب فترتيه مع "السيليساو" في 1994 و2006، أشرف على منتخبات الكويت في 1982، والإمارات في 1990، والسعودية في 1998، وجنوب أفريقيا في 2010.

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