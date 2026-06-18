تشكيل اللجنة العليا للإشراف على مهرجان جرش 2026

خبرني - خاطب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يشعرهم بالموافقة على تنسيبه لتشكيل اللجنة العليا للإشراف على مهرجان جرش للثقافة والفنون 2026.

وتضم اللجنة العليا كل وزير الرواشدة رئيسًا وعضوية كل من:

وزير الاتصال الحكومي محمد المومني

وزير السياحة والآثار عماد حجازين

الدكتور عاطف عضيبات ممثلاً عن المجتمع المحلي لمحافظة جرش.

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة

محافظ جرش

أمين عام وزارة المالية

أمين عام وزارة الداخلية

مدير عام الآثار العامة

المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة

رضوان محمد العتوم.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة

رئيس بلدية جرش الكبرى

رجا غرغور

نقيب الفنانين

نقيب الصحافيين

رئيس رابطة الكتاب الأردنيي

رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين.

رئيس رابطة الفنانين التشكيليين

سميحه علي عناد خريس

