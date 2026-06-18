*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

علي علوان في المرتبة الـ14 بأفضل أداء في الجولة الأولى من المونديال

  • 18 حزيران 2026
  • 22:27
علي علوان في المرتبة الـ14 بأفضل أداء في الجولة الأولى من المونديال

خبرني - حل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان في المركز الـ14 على التصنيف الفردي للاعبين في المرحلة الأولى من كأس العالم 2026، بحسب مؤشرات الأداء الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تستند إلى تقييم الجوانب الهجومية والإبداعية والدفاعية.

وحصل علوان 6.69 نقطة في الجانب الهجومي، و5.69 نقطة في الإبداع، و4.04 نقطة في الدفاع، ليكون اللاعب العربي الوحيد ضمن قائمة أفضل 15 لاعبا في التصنيف.

وضمت القائمة عددا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي هاري كين، والنرويجي إرلينغ هالاند.

ويعكس وجود علوان بين نخبة لاعبي المونديال المستوى المميز الذي قدمه في مواجهة النمسا، إذ سجل هدف التعادل للمنتخب الوطني في الدقيقة 50، ليخلد اسمه كصاحب أول هدف أردني في تاريخ مشاركات "النشامى" في نهائيات كأس العالم.

كما نال علوان جائزة أفضل لاعب في مباراة الأردن والنمسا، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من مونديال 2026، والتي انتهت بفوز النمسا 3-1.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

شكوى جزائرية لدى فيفا لـ(ظلم تحكيمي) في مباراة الأرجنتين
شكوى جزائرية لدى فيفا لـ(ظلم تحكيمي) في مباراة الأرجنتين
  • 2026-06-19 22:12
يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى
يامال: هاتريك ميسي رائع.. لكن نيمار مثلي الأعلى
  • 2026-06-19 20:53
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء
الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم مصنوعًا من الفسيفساء
  • 2026-06-19 20:25
زياد وحذيفة عشيش يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس العالم للملاكمة في الصين
زياد وحذيفة عشيش يحجزان مقعدهما في نصف نهائي كأس العالم للملاكمة في الصين
  • 2026-06-19 18:42
مونديال 2026: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
مونديال 2026: تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات
  • 2026-06-19 18:15
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال
الفيفا تكشف عن حكام مباراة النشامى والجزائر في المونديال
  • 2026-06-19 18:12