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بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة عند 3.75% وسط مخاوف تضخمية

  • 18 حزيران 2026
  • 22:17
بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة عند 375 وسط مخاوف تضخمية

خبرني - أبقى بنك إنجلترا المركزي، سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده الفائدة منذ كانون الأول 2025.

وعقب القرار، أكد محافظ البنك أندرو بيلي أن التراجع الأخير في أسعار النفط يُعد تطوراً إيجابياً ومشجعاً، إلا أن الارتفاع المحتمل في تكاليف الطاقة لا يزال يشكل مصدراً لمخاطر تضخمية قد تؤثر على مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أنه يتوقع أن يسجل معدل التضخم خلال ما تبقى من العام مستويات أقل من تقديراته السابقة، في إشارة إلى تحسن نسبي في آفاق الأسعار مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأوضح بيلي، أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يمثل "الخيار الأنسب في الوقت الراهن"، مشدداً على ضرورة مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

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