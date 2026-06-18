مسلسل «حب ع ورق» الحلقة 3.. قبلة تشعل الجدل

خبرني - أشعلت الحلقة 3 من مسلسل "حب ع ورق" موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل بعد عرض مشهد جمع بين بطلي العمل هيا مرعشلي وأنس طيارة.

وجاء الجدل بعد التطور المفاجئ في العلاقة بين شخصيتي لين وأوس، حيث انتهت مجموعة من المواقف الرومانسية والكوميدية بمشهد أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور.

وبينما اعتبر البعض أن المشهد لا يتناسب مع طبيعة الدراما العربية، رأى آخرون أنه يخدم السياق الدرامي للأحداث ويعكس تطور العلاقة بين الشخصيتين بشكل طبيعي.

وتعرضت هيا مرعشلي لانتقادات واسعة من بعض المتابعين الذين استحضروا خلفيتها الفنية والعائلية، خاصة أنها تنتمي إلى واحدة من أبرز العائلات الفنية في سوريا ولبنان، فيما دافع آخرون عنها مؤكدين أن الحكم على العمل يجب أن يكون من خلال سياقه الفني الكامل وليس عبر مشهد منفصل.

وشهدت الحلقة سلسلة من التطورات التي مهدت لهذا الجدل، إذ بدأ الأمر بلقاء غير متوقع جمع "لين" و"أوس" خلال رحلة بحرية، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواقف قربت المسافة بينهما وأضفت طابعًا رومانسياً على العلاقة.

وفي سياق آخر، حضر أوس حفل خطوبة حبيبته السابقة جولي على أيمن، في مشهد حمل الكثير من التوتر، خاصة مع وجود خصمه القديم فراس. ولإخفاء مشاعره وإثارة غيرة جولي، ادعى أوس ارتباطه بفتاة أخرى، قبل أن يطلب من لين مشاركته هذه الخطة مؤقتاً.

ورغم موافقة لين على الدخول في هذه اللعبة بشروط واضحة، إلا أن انتشار صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "خطوبة أوس ولين" قلب الأمور رأساً على عقب، وحوّل الثنائي إلى حديث الجمهور داخل أحداث المسلسل وخارجه.

وزادت أزمة لين تعقيداً بعدما تلقت صدمة عاطفية جديدة إثر قرار سامي إنهاء علاقته بها وإبلاغها باستعداده للسفر مع فتاة أخرى، لتجد نفسها عالقة بين أزمة حياتها الشخصية وتداعيات الاتفاق الوهمي مع أوس.

ويواصل مسلسل "حب ع ورق" جذب اهتمام المشاهدين بفضل المزج بين الرومانسية والكوميديا، إذ تدور أحداثه حول فتاة طموحة تسعى لاستعادة منحتها الدراسية، ورجل أعمال يعيش أزمة عاطفية، قبل أن تجمعهما الصدفة في علاقة تبدأ بدافع المصلحة وتتطور لاحقاً إلى مشاعر أكثر تعقيداً.

ويشارك في بطولة العمل كل من هيا مرعشلي، أنس طيارة، ريتا حرب، ديمة الجندي، سعد مينا، رامي أحمر، ريم خوري، وجينا أبو زيد، وهو من إخراج إندير إيمير، وسيناريو وحوار لبنى مشلح ومي حايك.