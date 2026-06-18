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ملخص مباراة التشيك ضد جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

  • 18 حزيران 2026
  • 21:32
ملخص مباراة التشيك ضد جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

خبرني - انطلقت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة جمعت التشيك ضد جنوب أفريقيا.

وانتهت مباراة التشيك ضد جنوب أفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1، في لقاء أقيم مساء الخميس على ملعب "مرسيدس بنز"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.  

وفي تلك المباراة حاول كلا المنتخبين الإبقاء على فرصة التأهل إلى دور الـ32، بعد خسارة جنوب أفريقيا أمام المكسيك (0-2) في الجولة الأولى، التي شهدت سقوط التشيك أيضا أمام كوريا الجنوبية (1-2).

افتتح ميشال ساديليك التسجيل لصالح المنتخب التشيكي في الدقيقة السادسة، بعد بداية قوية من فريقه.

وأدرك تيبوهو موكويْنا التعادل لجنوب أفريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.  

بهذا التعادل، حصد كل من المنتخبين أول نقطة في نسخة العام الحالي من كأس العالم.

لكن تلك النقطة لم تؤثر في ترتيبهما في المجموعة، حيث ظلا في المركزين الثالث والرابع بفارق الأهداف.

وتتصدر المكسيك وكوريا الجنوبية المجموعة برصيد 3 نقاط، قبل مواجهتهما المرتقبة (الجمعة) في ثاني مباريات الجولة الثانية بالمجموعة.

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