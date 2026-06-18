«تصرفات لا يمكن تجاهلها».. نجوم الجزائر يغضبون عنتر يحيى

خبرني - عبر الدولي الجزائري السابق عنتر يحيى عن استيائه من المستوى المقدم من لاعبي منتخب بلاده خلال أول مباراة لهم في كأس العالم 2026.

منتخب الجزائر خسر أداء ونتيجة 3- 0 أمام الأرجنتين، في مباراة للنسيان، لم يقدم فيها زملاء إبراهيم مازا الكثير، بل إنهم عجزوا عن القيام بتسديدة على مرمى إيميليانو مارتينيز طيلة أطوار الـ90 دقيقة.

عنتر يحيى، في تحليله لما قدمه منتخب الجزائر، قال لقناة «الجزائر الدولية»: «هناك تصرفات لا يمكن تجاهلها.. أنت في كأس العالم وبعد مرور ربع ساعة من اللعب فقط لا يمكن إغفال واجب الضغط على حامل الكرة، خاصة عندما تلعب أمام الأرجنتين".

وأضاف: "الضغط على المنافس وإظهار العداونية اللازم في حدود المسموح به كان أمر ضروريا، لكنه غاب.. مثل هذه الأمور تُثير استياء المشجع الجزائري".

واختتم: "المناصر الجزائري عندما يراك تقدم المجهود اللازم، حتى وإن كانت النتيجة غير التي يتمناها، فإنه يتجاوز عنك ويُسامحك، لكن عدم عندما تكون الروح القتالية غائبة، فهذا غير مقبول".

على غرار عنتر يحيى، سار زميله السابق في منتخب الجزائر، خالد لموشيه، على النهج ذاته، متطرقا هو الآخر لغياب الاندفاع والحماس لدى تشكيلة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

متوسط الميدان الدفاعي السابق قال في هذا الشأن: "منتخب الأرجنتين لم يشعر بالذعر تماما، لقد أدار لاعبوه المباراة بكل هدوء وتحكموا في أعصابهم جيدا".

وزاد: "هناك تصرفات وأمور قام بها اللاعبون خلال المباراة لا يمكن تجاوزها، ووجب تصحيحها سريعا".