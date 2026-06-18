المرشد الإيراني: كان لدي رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم لكن وافقت ولن نقدم التنازلات

خبرني - قال المرشد الإيراني مجبتى خامنئي في رسالة ان المسؤولون الإيرانيون بذلوا جهودا كبيرة للوصول لمرحلة توقيع مذكرة التفاهم والرئيس الأمريكي ومن موقع العجز استخدم مختلف الأدوات للتوصل لمذكرة التفاهم.

واضاف"كان لدي رأي آخر بشأن المذكرة لكن وافقت عليها بعد تعهد بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق شعبنا والمفاوضات التي سنجريها في المستقبل لا تعني أننا سنقبل بشروط العدو.

وقال ان الرئيس بزشكيان أكد لي أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن نخضع لذلك والرئيس بزشكيان تعهد بتحمل المسؤولية بصون حقوق شعبنا وجبهة المقاومة.

واكد"سننتظر تحقق الشروط في المذكرة لكن المفاوضات المستقبلية بحضور الطرفين لا تعني قبولنا رأي العدو".