*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • المرشد الإيراني: كان لدي رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم لكن وافقت ولن نقدم التنازلات

المرشد الإيراني: كان لدي رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم لكن وافقت ولن نقدم التنازلات

  • 18 حزيران 2026
  • 21:04
المرشد الإيراني كان لدي رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم لكن وافقت ولن نقدم التنازلات

خبرني - قال المرشد الإيراني مجبتى خامنئي في رسالة ان المسؤولون الإيرانيون بذلوا جهودا كبيرة للوصول لمرحلة توقيع مذكرة التفاهم والرئيس الأمريكي ومن موقع العجز استخدم مختلف الأدوات للتوصل لمذكرة التفاهم.

واضاف"كان لدي رأي آخر بشأن المذكرة لكن وافقت عليها بعد تعهد بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق شعبنا والمفاوضات التي سنجريها في المستقبل لا تعني أننا سنقبل بشروط العدو.

وقال ان الرئيس بزشكيان أكد لي أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن نخضع لذلك والرئيس بزشكيان تعهد بتحمل المسؤولية بصون حقوق شعبنا وجبهة المقاومة.

واكد"سننتظر تحقق الشروط في المذكرة لكن المفاوضات المستقبلية بحضور الطرفين لا تعني قبولنا رأي العدو".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الخارجية الأميركية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل
الخارجية الأميركية: المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستعقد في واشنطن الأسبوع ا...
  • 2026-06-19 21:21
إن.بي.سي نيوز: ترمب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله
إن.بي.سي نيوز: ترمب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله
  • 2026-06-19 20:34
نعيم قاسم.. لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة
نعيم قاسم.. لبنان يمر بأخطر مراحله وواجهنا مخططا لإنهاء المقاومة
  • 2026-06-19 20:13
أنا وإيطاليا لا نتوسل.. ميلوني تكذب ترمب وأزمة جديدة تلوح بين الحليفين
أنا وإيطاليا لا نتوسل.. ميلوني تكذب ترمب وأزمة جديدة تلوح بين الحليفين
  • 2026-06-19 19:31
أول تعليق إيراني على تأجيل محادثات سويسرا.. وتذكير بالشروط
أول تعليق إيراني على تأجيل محادثات سويسرا.. وتذكير بالشروط
  • 2026-06-19 19:11
ما قصة المساعدات الإسرائيلية لسكان القنيطرة في سورية؟
ما قصة المساعدات الإسرائيلية لسكان القنيطرة في سورية؟
  • 2026-06-19 18:49