بدر الشعيبي يكشف تفاصيل زواجه الثالث ويتحدث عن أزمته مع بشار الشطي

خبرني - تحدث الفنان الكويتي بدر الشعيبي عن جوانب من حياته الشخصية والفنية، متناولًا تجربة زواجه الثالث، وعلاقاته داخل الوسط الفني، إلى جانب موقفه من مواقع التواصل الاجتماعي والخلاف القائم مع الفنان بشار الشطي.

كشف الفنان الكويتي بدر الشعيبي مجموعة من التفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره المهني خلال استضافته في برنامج "في مسألة وقت" مع الإعلامي علي نجم عبر إذاعة مارينا FM، حيث تطرق إلى تجربته الزوجية الثالثة، وعلاقاته بزملائه في الوسط الفني، إضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بتصريحاته السابقة وحضوره على منصات التواصل الاجتماعي.

أكد بدر الشعيبي أن زواجه الثالث شكّل مرحلة مختلفة في حياته الشخصية، موضحًا أن هذه التجربة أحدثت تغيرات كبيرة في طريقة تفكيره وأسلوب حياته.

وأشار إلى أنه يعيش حاليًا حالة من الاستقرار والراحة النفسية، لافتًا إلى أن زوجته تؤدي دورًا مهمًا في دعمه وتحفيزه على مختلف المستويات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على حياته اليومية وعمله.

وأضاف أن وجود شريك حياة يؤمن بإمكاناته ويتمنى له النجاح يعد من أبرز الأسباب التي منحته شعورًا أكبر بالراحة والسعادة خلال الفترة الماضية.

وتحدث الشعيبي عن طبيعة علاقته بزوجته، مؤكدًا أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من تفاصيل حياته اليومية على المستويين الشخصي والمهني.

وأوضح أنه يفضل قضاء أغلب أوقاته معها، مشيرًا إلى أنها ترافقه في عدد كبير من الأنشطة والالتزامات العملية، الأمر الذي عزز حالة الانسجام والاستقرار بينهما.

وأضاف أن نجاح العلاقة الزوجية يرتبط بوجود تفاهم حقيقي وشراكة متكاملة بين الزوجين، إلى جانب الثقة المتبادلة والدعم المستمر.

وخلال اللقاء، تطرق الفنان الكويتي إلى ما أثير سابقًا حول إحدى تغريداته، والتي فسرها البعض على أنها موجهة للفنانين ناصر الدوسري وفرح الصراف.

ونفى الشعيبي صحة تلك التفسيرات، مؤكدًا أن حديثه كان عامًا ويتناول حالة الانقسام بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التدخل المبالغ فيه في العلاقات الشخصية للفنانين.

كما أوضح أن الأغنية الترويجية الخاصة بأحد الأعمال الفنية لم تكن مبادرة شخصية منه، وإنما جاءت بناءً على طلب الشركة المنتجة للمسلسل، وأن مشاركته فيها كانت بدافع الصداقة التي تجمعه بزملائه.

وأشار إلى أن الأغنية نُشرت عبر قناة "مزيكا" وليس من خلال حساباته الخاصة، نافيًا تحقيق أي منفعة شخصية من وراء مشاركته فيها.

سبب ابتعاده عن منصة إكس

وتحدث الشعيبي عن قراره بالابتعاد عن منصة "إكس"، مؤكدًا أنه اختار حذف التطبيق بسبب الأجواء السلبية وكثرة النقاشات الحادة التي تشهدها المنصة.

وأضاف أن الجدل المتكرر والخلافات المنتشرة عبرها دفعاه إلى الابتعاد حفاظًا على راحته النفسية، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالارتياح لطبيعة التفاعل الموجودة هناك.

كما تناول الشعيبي ما تردد بشأن إلغاء المتابعة المتبادلة بينه وبين الفنانين هيا عبد السلام وفؤاد علي عبر تطبيق "إنستغرام".

وأكد أنه لا يعرف سبب ما حدث، موضحًا أنه علم بالأمر من خلال أحد المتابعين قبل أن يتحقق منه بنفسه.

وشدد على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاههما، وأن علاقته بهما قائمة على الاحترام والتقدير، نافيًا وجود أي خلافات أو منافسة شخصية.

وأضاف أن المنافسة بالنسبة له تظل في إطار العمل الفني فقط، من خلال تقديم أعمال ناجحة ومحتوى يحظى بقبول الجمهور.

وفي سياق حديثه عن مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الشعيبي أنه رفع خلال السنوات الماضية نحو 700 قضية مرتبطة بمحتوى جرى نشره عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن بعض التعليقات والتغريدات تجاوزت الحدود المقبولة، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية في عدد كبير من الحالات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يفضل استخدام منصة "إكس".

إشادة بأداء ناصر الدوسري

وأعرب الشعيبي عن إعجابه بالتطور الفني الذي حققه الفنان ناصر الدوسري خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه أصبح أكثر نضجًا وثقة أمام الكاميرا.

وأكد أن أداءه شهد تطورًا واضحًا، لدرجة أنه قد يشعر بالتوتر عند الوقوف أمامه في أحد المشاهد التمثيلية، نظرًا لقوة حضوره وقدرته على التأثير في المشاهد.

خلاف قائم مع بشار الشطي

وفي إحدى أبرز محطات اللقاء، تحدث بدر الشعيبي عن علاقته الحالية بالفنان بشار الشطي، مؤكدًا وجود خلاف كبير بينهما خلال الوقت الراهن.

وأوضح أن أطرافًا أخرى ساهمت في تعقيد العلاقة بينهما، مشيرًا إلى وقوع أخطاء من جانب بشار الشطي، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

ورغم ذلك، شدد الشعيبي على أنه لا يرغب في الحديث عن أسرار الخلاف أو تحويله إلى مادة متداولة إعلاميًا، مؤكدًا حرصه على إبقاء هذه الأمور بعيدًا عن الجمهور وعدم الدخول في أي سجالات علنية بشأنها.