فشل متكرر بالمواعيد الكبرى.. 3 مراجعات مطلوبة من مدرب الجزائر

خبرني - فشل منتخب الجزائر في ترك انطباعات طيبة خلال ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم 2026.

وتكبد «محاربو الصحراء» خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بنتيجة 0-3 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بمونديال 2026.

وكان المنتخب العربي فشل في شهر يناير/ كانون الثاني في تجاوز عقبة نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 0-2، مما جعل مدربه فلاديمير بيتكوفيتش في مرمى انتقادات الجماهير.

وعبر التقرير التالي، اليكم 3 مراجعات ضرورية للمدرب السويسري قبل مواجهة الجولة الثانية بكأس العالم أمام الأردن.

مر ثنائي محور دفاع منتخب الجزائر بجانب الموضوع خلال مواجهة «الألباسيليسلتي»، حيث ارتكبا عدة أخطاء في التمركز وبناء الهجمة.

وأكدت التجربة أن هذا الثنائي غير متكامل ويفشل في مجاراة نسق المباريات القوية بسبب نقائصهما البدنية.

ورغم المستويات القوية التي قدمها في المباريات الودية، فما زال الثلاثي محمد أمين توغاي وزين الدين بلعيد وسمير شرقي خارج حسابات المدرب السويسري.

شكل خط وسط الميدان نقطة ضعف فادحة في تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة أمام الألبيسيلستي.

ورغم خبرتهما الكبيرة في الدوري الفرنسي، فقد عجز الثنائي هشام بوداوي ونبيل بن طالب عن القيام بالأدوار التكتيكية المنوطة بعهدتهما على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

ويتعين على فلاديمير بيتكوفيتش إعادة ترتيب الأوراق في خط وسط الميدان من خلال الدفع بأسماء جديدة وتغيير طريقة اللعب، في ثانية مباريات الجزائر في كأس العالم 2026.

فشل أمين غويري في مقارعة القوة البدنية لمدافعي الأرجنتين خلال مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأظهرت التجربة حاجة منتخب الجزائر لمهاجم قوي بمواصفات إسلام سليماني أو بغداد بونجاح في المباريات الكبرى.

وبإمكان نذير بن بوعلي، نجم جيور المجري، أن يشكل حلا مثاليا في مركز المهاجم الصريح بحكم قوته البدنية وقدرته على الفوز بالصراعات الثنائية.