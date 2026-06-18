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  • حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين

حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين

  • 18 حزيران 2026
  • 20:32
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين

خبرني - شارك حزب الاتحاد الوطني الأردني في الاحتفال الوطني الكبير الذي نظمته اللجنة التنسيقية للأحزاب السياسية في حدائق الحسين، بمشاركة واسعة من أبناء الوطن وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المحلي.
وشهد الاحتفال فقرات وطنية وفنية متنوعة عكست معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، حيث قدمت فرقة معان للفنون الشعبية لوحات تراثية ووطنية مميزة، كما أحيا الفنان حسين السلمان جانباً من فعاليات الاحتفال وسط تفاعل كبير من الحضور.
وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات الوطنية والثقافية التي جسدت روح الوحدة الوطنية والاعتزاز بالمسيرة الأردنية ومنجزاتها، تأكيداً على قيم التلاحم بين أبناء الوطن في مختلف المناسبات الوطنية.

حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين
حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك في الاحتفال الوطني الكبير بحدائق الحسين

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