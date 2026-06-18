نظام التشغيل iOS 27 على آيفون.. مزايا جديدة يجب أن تعرف طريقة استخدامها

خبرني - يأتي كل تحديث لنظام iOS ببعض الميزات الرئيسية التي تجذب الانتباه، لكن عادةً ما تكون التغييرات الصغيرة وغير البارزة هي التي تُحدث الفرق الأكبر.

ونظام iOS 27 مليء بهذه التحسينات الصغيرة، وبعد تجربة النسخة التجريبية منه، لاحظ المطورين من موقع "ديجيتال ترندز"، أن سبعة منها قد حسّنت بالفعل تجربة الاستخدام اليومية.

إذا سبق لك أن شاهدت صفحة ويب تتوقف عن التحميل بينما يتمسك جهاز iPhone الخاص بك بإشارة Wi-Fi ضعيفة، فستُقدّر هذه الميزة.

وبحسب تقرير لموقع "ماك رومرز"، المختص بأخبار تقنيات أبل، أضافت Apple ميزة "مساعدة الاتصال Connectivity Assist" الجديدة التي تُمكّن جهاز iPhone الخاص بك من التبديل تلقائيًا إلى بيانات الجوال عند الاتصال بشبكة Wi-Fi ضعيفة أو متقطعة.

ويضمن هذا التطبيق عدم انقطاع اتصال جهاز iPhone الخاص بك، حيث سيتحول بسلاسة إلى بيانات الجوال عند الحاجة.

ويجب الإشارة إلى أنه قد يستهلك المزيد من بيانات الجوال في الخلفية، لذا إذا كنت مشتركًا في باقة بيانات جوال محدودة، فعليك مراقبة استهلاكك للبيانات.

حتى الآن، كان مستوى صوت المنبه ونغمة الرنين متطابقين، مما يعني أن خفض صوت الرنين ليلاً قد يجعل صوت المنبه الصباحي منخفضًا جدًا بحيث لا يوقظك. يتيح لك نظام iOS 27 الآن ضبط مستوى صوت منفصل لكل من نغمة الرنين والمنبه.

ووفق تقرير "ديجيتال ترندز"، يمكنك تفعيل هذه الميزة بالانتقال إلى الإعدادات، ثم الأصوات واللمس، وإيقاف تشغيل "مطابقة مستوى صوت نغمة الرنين".

من هناك، ستتمكن من التحكم بشكل مستقل في المنبهات والمؤقتات وأصوات النظام.

اقتراح اللصق التلقائي لما تنسخه

هذا النوع من التغييرات البسيطة يُحدث فرقًا كبيرًا في حياتك اليومية.

والآن، كلما نسختُ نصًا، تظهر لوحة المفاتيح باقتراح لصق فوقه مباشرةً، بدلًا من الضغط مطولًا على حقل النص والبحث عن زر اللصق، أنقر ببساطة على الاقتراح، ويتم اللصق.

حجم جديد لخانة خيارات الاتصال في مركز التحكم

تتيح لك خانة خيارات الاتصال في مركز التحكم الوصول السريع إلى البلوتوث، والواي فاي، وبيانات الجوال، وAirDrop، وغيرها من عناصر التحكم.

وفي نظام iOS 26، كان بإمكانك استخدام هذه الأداة بحجم صغير أو كبير فقط.

وإذا كنت تستخدم الحجم الصغير، فستحتاج إلى نقرتين للوصول إلى عناصر التحكم، بينما يشغل الحجم الكبير الصفحة بأكملها.

ومع تحديث iOS 27، أصبح لديك الآن خيار متوسط، ولاستخدامه، اضغط مطولاً على مركز التحكم للدخول إلى وضع التحرير، ثم استخدم مقبض السحب الموجود في الزاوية لضبط الحجم.

وتشغل الأداة الجديدة نصف الصفحة، مما يترك مساحة لعناصر التحكم الأخرى مع ضمان إمكانية استخدام جميع مفاتيح التبديل الخاصة بالاتصال بنقرة واحدة فقط.

تحديث كان ضروريا لميزة الإملاء

كانت ميزة الإملاء في أجهزة آيفون سيئة للغاية، ولم تكن تراعي علامات الترقيم أو التنسيق، وكانت تخطئ في الكلمات بشكل متكرر لدرجة أن تصحيح الأخطاء كان يستغرق وقتًا أطول من كتابة النص يدويًا.

ومع نظام iOS 27، تغير هذا الوضع أخيرًا بفضل ميزة الإملاء المتقدمة الجديدة.

هذه الميزة متاحة للمعاينة حاليًا، ويمكنك تفعيلها بالانتقال إلى الإعدادات ← عام ← لوحة المفاتيح ← معاينة الإملاء المتقدم.

وتستخدم هذه الميزة نموذجًا جديدًا مدمجًا في الجهاز، لا يقتصر على تقليل الأخطاء فحسب، بل يتميز أيضًا بقدرته الفائقة على إضافة علامات الترقيم تلقائيًا، مما يمنع ظهور جملة طويلة متصلة.

أصبح ضبط المؤقت أسرع بكثير

في الإصدارات السابقة من نظام iOS، كان بإمكانك إضافة زر تبديل في مركز التحكم لإنشاء المؤقتات.

مع ذلك، كان النقر على هذا الزر يُشغّل تطبيق الساعة فقط، وهو أمر اعتبره المستخدون سابقا غير منطقي.

ومع نظام iOS 27، أصبح زر تشغيل/إيقاف المؤقت يعمل كما ينبغي منذ البداية. الآن، عند النقر على الزر، ستظهر نافذة منبثقة يمكنك استخدامها لإنشاء المؤقت بسرعة.

نظام التشغيل iOS 27 على آيفون.. مزايا جديدة يجب أن تعرف طريقة استخدامها - صورة 6

لطالما كان AirDrop مفيدًا، ولكن في نظام iOS 27، يبدو وكأنه قد حصل على تحسين جذري.

ويتم نقل الملفات الصغيرة مثل الصور والمستندات فورًا، والملفات الكبيرة أسرع بمرتين تقريبًا من السابق.