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  • انفراجة في محطات الوقود الأمريكية.. أسعار البنزين تهبط تحت 4 دولارات

انفراجة في محطات الوقود الأمريكية.. أسعار البنزين تهبط تحت 4 دولارات

  • 18 حزيران 2026
  • 20:21
انفراجة في محطات الوقود الأمريكية أسعار البنزين تهبط تحت 4 دولارات

خبرني - تنفّس المستهلكون الأمريكيون الصعداء عند محطات الوقود الخميس، مع تراجع متوسط سعر غالون البنزين العادي إلى ما دون 4 دولارات للمرة الأولى منذ مارس/آذار، بحسب بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات.

وتراجعت أسعار النفط العالمية بعد الإعلان عن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وغيرها من السفن.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بعد أن شملت الإجراءات الانتقامية الإيرانية إغلاق الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، تعاني الأسر الأمريكية منذ سنوات من ارتفاع الأسعار، وقد أدت أزمة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 3 سنوات.

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي 3.99 دولار الخميس، وفقا للجمعية الأمريكية للسيارات. ولا يزال أعلى بنسبة 34% عن اليوم الذي سبق اندلاع الحرب.

والأربعاء تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، أن يعمل البنك المركزي على "تحقيق استقرار الأسعار"، في حين أشار بعض أصحاب القرار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.

ويسعى الاحتياطي الفيدرالي لمعدل تضخم عند 2% على المدى الطويل، إلا أن ارتفاع الأسعار ظل أعلى من هذا المستوى لأكثر من 5 سنوات.

وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفيدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3.8% في أبريل/نيسان.

وتُعدّ القدرة على تحمل التكاليف قضية سياسية محورية مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما سيسعى الحزب الديمقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين.

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