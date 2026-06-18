تيك توك تحذف 11.8 مليون فيديو مخالف في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر

خبرني - أعلنت منصة تيك توك، نتائج تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من 2025، مؤكدة استمرار التزامها بتوفير بيئة رقمية آمنة وإيجابية وأصيلة لمجتمعها العالمي، من خلال تطوير أدوات المراقبة وتعزيز أنظمة السلامة الرقمية وتطبيق سياسات المحتوى.

وكشفت المنصة، عن حذف نحو 11772196 مقطع فيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع.

وأكدت تيك توك، أن هذه الإجراءات تعكس استثماراتها المتواصلة في مجالي السلامة وبناء الثقة، من خلال الاعتماد على مزيج من التقنيات الحديثة وخبرات فرق الثقة والسلامة لمراجعة المحتوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي إطار جهود حماية المستخدمين من الفئات العمرية الأصغر سنًا، أعلنت المنصة إزالة 23875879 حسابًا يُشتبه في ارتباطها بأشخاص دون سن 13 عامًا، إلى جانب حذف 147716518 حسابًا وهميًا على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025.

وأوضحت تيك توك أن التركيز على حماية القُصّر يأتي ضمن استراتيجيتها لتوفير تجارب رقمية مناسبة لمختلف الأعمار، وتعزيز بيئة آمنة تساعد على الإبداع، مع الاستمرار في تطوير أدوات الإشراف الاستباقي.

كما واصلت المنصة تشديد إجراءاتها الخاصة بالبث المباشر المخالف، حيث تم تعليق 42822827 بثًا مباشرًا على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 32242750 بثًا مباشرًا تم تعليقها خلال الربع الثالث من العام نفسه، بزيادة تقارب 32.9%.

وخلال الفترة نفسها، حظرت تيك توك 358160 مضيفًا للبث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي 974661 بثًا مباشرًا لمخالفتها سياسات المنصة، بما يعكس توسع إجراءات الرقابة مع الحفاظ على دقة قرارات المراجعة.

وفي مصر، حذفت تيك توك 2,380,226 مقطع فيديو خلال الربع الرابع من 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع، وسجلت معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، ما يعني اكتشاف وإزالة غالبية المحتوى المخالف قبل الإبلاغ عنه من جانب المستخدمين.

كما أزالت المنصة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه، وأعادت 109,881 مقطع فيديو بعد قبول طلبات الاستئناف، إلى جانب حظر 126,095 مضيفًا للبث المباشر وإيقاف 357,652 بثًا مباشرًا لمخالفة سياسات المنصة.

حذف فيديوهات تيك توك في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، حذفت تيك توك 2,903,914 مقطع فيديو مخالفًا خلال الربع الرابع من 2025، مع تحقيق معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، وإزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه.

كما أعادت منصة تيك توك 146,314 مقطع فيديو بعد مراجعة الاستئنافات المقدمة من المستخدمين.

حذف فيديوهات تيك توك في العراق

وفي العراق، بلغ عدد مقاطع الفيديو التي حذفتها تيك توك 4,691,021 مقطعًا مخالفًا لإرشادات المجتمع، مع تسجيل معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، وإزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه.

كما أعادت المنصة 148,663 مقطع فيديو بعد مراجعة الاستئنافات، وحظرت 181,918 مضيف بث مباشر، وأوقفت 472,669 بثًا مباشرًا مخالفًا.

حذف فيديوهات تيك توك في لبنان

وفي لبنان، حذفت تيك توك 1,009,902 مقطع فيديو مخالفًا خلال الربع الرابع من 2025، مع الحفاظ على معدل حذف استباقي بلغ 99.9%، وإزالة 98.4% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه.

كما تمت استعادة 23,953 مقطع فيديو بعد قبول طلبات الاستئناف، وحظر 11,804 مضيفي بث مباشر، وإيقاف 44,241 بثًا مباشرًا لمخالفة إرشادات المجتمع.

إجراءات تحقيق الدخل من عبر تيك توك

واصلت تيك توك تطبيق سياسات تحقيق الدخل الخاصة بالبث المباشر بهدف دعم صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصيلًا وعالي الجودة.

وخلال الربع الرابع من 2025، اتخذت المنصة إجراءات تضمنت توجيه تحذيرات وإيقاف تحقيق الدخل عن 17,714,756 بثًا مباشرًا و9,277,720 صانع محتوى للبث المباشر حول العالم بسبب مخالفة إرشادات تحقيق الدخل، فيما تمت استعادة 3,753,339 بثًا مباشرًا خلال الفترة نفسها.

وأكدت تيك توك، أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة مع المستخدمين، مشيرة إلى استمرار اعتمادها على نموذج رقابي يجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرات البشرية المتخصصة.

وأضافت المنصة، أنها ستواصل الاستثمار في أنظمة الإشراف وتعزيز سياسات حماية الفئات العمرية وتوسيع نطاق إجراءات السلامة الرقمية، بهدف توفير بيئة آمنة تتيح للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من المنصة بثقة ودعم الإبداع.