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مونديال 2026: غياب نيمار عن مواجهة هايتي

  • 18 حزيران 2026
  • 20:03
مونديال 2026 غياب نيمار عن مواجهة هايتي

خبرني - سيضطر الظهور الأول لنيمار في مونديال 2026 إلى الانتظار، إذ لن يسافر النجم البرازيلي مع بعثة منتخب بلاده لخوض مباراة الجمعة أمام هايتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، بحسب ما أفاد به الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الخميس.

وكان الهداف التاريخي للسيليساو (79 هدفا) تدرب لأول مرة أمس الأربعاء في الملعب مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.

وكان المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته بجاهزية لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي والهلال السعودي سابقا لمواجهة هايتي في فيلادلفيا.

لكن أنشيلوتي وجهازه الفني لا يرغبان بالتعجيل بعودته تفاديا لأي انتكاسة قد تؤثر لاحقا على مشاركة نيمار في الأدوار الحاسمة، بحسب ما أوردته الصحافة البرازيلية.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان أرسله إلى الصحفيين أن نيمار البالغ 34 عاما والذي لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ تشرين الأول 2023 "سيبقى في نيوجيرزي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه".

وستسعى البرازيل إلى تحسين صورتها أمام هايتي، المنتخب الأضعف على الورق في المجموعة، بعد تعادل باهت أمام المغرب 1-1 في الافتتاح السبت الماضي في إيست راذرفورد، بضواحي نيويورك.

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