فانس: لن ننهي حصارنا الاقتصادي على إيران ما لم تُغير سلوكها

خبرني - قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي ان 12.5 مليون برميل نفط عبرت من مضيق هرمز الليلة الماضية.

وقال ان كمية النفط التي مرت من مضيق هرمز الليلة الماضية تمثل أعلى معدل منذ بدء الصراع وان ما حدث حتى الآن انتصار للشعب الأمريكي وللرئيس ترمب بغض النظر عما سيفعله الإيرانيون.

واضاف" لن نقدم أي أموال أو نرفع عقوبات حتى نرى من الإيرانيين السلوك المطلوب وان إيران لم تطلق النار على أي سفن خلال الليل وهذا يعني أنهم يلتزمون حتى الآن بالاتفاق.

وقال ان قواتنا في الشرق الأوسط سمحت لأكثر من 12 سفينة بتجاوز الحصار البحري وملتزمون بتنفيذ جانبنا من المرحلة الأولية للاتفاق.

وتابع" فترة الـ60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران بدأت اليوم وفي إطار أي اتفاق نهائي سنحرص على ألا تكون إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب.

وقال ان اقتصاد إيران في وضع صعب للغاية وهي بحاجة لتغيير سلوكها كي تندمج مجددا في الاقتصاد العالمي زنفرض على إيران حاليا حصارا اقتصاديا خانقا ولن ننهي ذلك ما لم تغير سلوكها جذريا.

واكد "نتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل ومن إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان وقدرات إيران العسكرية التقليدية لا تزال مدمرة وقدرتها على تهديد جيرانها تلاشت إلى حد كبير".

وقال "سنرى ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للامتثال للخطوة التالية من خطة الرئيس ترمب للسلام ونعتزم تقديم إحاطة للكونغرس قريبا بشأن مذكرة التفاهم مع إيران.

واضاف"السبيل الوحيد لحصول الإيرانيين على أي مزايا اقتصادية هو الامتثال الكامل لما نتفق عليه وتغيير سلوكهم زنثق في أننا سنتمكن من رفع العقوبات مؤقتا بدون الكونغرس.

وتابع" يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها لكن عليها أيضا أن تحترم عملية السلام وفي أكثر من مرة كنا على وشك إنجاز شيء ما قبل أن تقدم إسرائيل على قصف مكان ما في لبنان والرئيس ترمب لا يسلب إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس ولا أحد يمكنه سلب دولة أخرى حقها في الدفاع عن النفس وعملية السلام الحالية تصب في مصلحة إسرائيل والمنطقة بأسرها ونمتلك أوراق ضغط اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية لا يملكها أي طرف آخر في العالم وإذا أراد الإيرانيون التغيير فهذا أمر رائع وسنساعدهم أما إذا لم يغيروا نهجهم فجميع الأوراق بأيدينا.

وقال ان الرئيس ترمب كان محبطا لأننا كنا على وشك اختراق مع إيران وفجأة يقع انفجار هائل بمنطقة مأهولة في بيروت وكثيرون لا علاقة لهم بحزب الله فقدوا حياتهم بسبب انفجار هائل في منطقة مأهولة في بيروت وهذا أمر غير مقبول.

واضاف"طالبنا بتنسيق أوثق مع إسرائيل لضمان عدم تكرار أي انفجار في منطقة مدنية مأهولة في بيروت ورسالتنا للإسرائيليين وللجميع هي أننا نريد لعملية السلام هذه أن تكون في صالحهم وإن لم يغير الإيرانيون سلوكهم يمكننا إعادة فرض العقوبات التي قد ترفع عنهم ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على رصد أي محاولة إيرانية لتمويل المنظمات.