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الزراعة توضح حقيقة شحنة العجول المرفوضة عراقياً: ليست للسوق الأردنية

  • 18 حزيران 2026
  • 19:12
الزراعة توضح حقيقة شحنة العجول المرفوضة عراقياً ليست للسوق الأردنية

خبرني - أصدرت وزارة الزراعة الأردنية توضيحاً بشأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول رفض السلطات العراقية لشحنة عجول قادمة من الأردن لأسباب صحية.

وأكدت الوزارة أن الشحنة المشار إليها عبارة عن عجول مستوردة من كولومبيا، دخلت الأراضي الأردنية بنظام الترانزيت ولم تكن مخصصة للسوق المحلية الأردنية.

وأوضحت أن الشحنة حصلت على رخصة عبور (ترانزيت) وفق التشريعات والتعليمات النافذة، واستوفت جميع الشروط والإجراءات المعتمدة لهذا النوع من الشحنات.

وشددت الوزارة على أنه ووفقاً لشروط وتعليمات رخصة الترانزيت، لن يُسمح بإعادة الشحنة إلى الأراضي الأردنية، مؤكدة استمرار متابعة الوضع البيطري للشحنات المحلية وشحنات الترانزيت حفاظاً على صحة الحيوان وحماية الثروة الحيوانية في المملكة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الرقابية والبيطرية المعمول بها تهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة الصحية ومنع أي مخاطر قد تؤثر على القطاع الحيواني الأردني.

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