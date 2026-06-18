سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يهبط بفعل قوة الدولار وفرص رفع الفائدة

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الخميس تحت ضغط إشارات حول تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية وارتفاع الدولار.

في حين ساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي خفف من مخاوف ارتفاع التضخم ودفع أسعار النفط إلى الانخفاض، في الحد من خسائر المعدن النفيس.

وفقا لرويترز، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4246.55 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 خلال الأسبوع الماضي.

وقال نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في (زانر ميتالز)، بيتر جرانت، إن العامل الأكثر تأثيرا كان النبرة التي تميل لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما دفع الدولار إلى تسجيل أعلى مستوياته هذا العام، الأمر الذي يضغط على الذهب.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما رأى تسعة من أصل 19 من صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي ضرورة رفعها لاحقا.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عام عقب بيان مجلس الاحتياطي، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 88% رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول بعدما كانت النسبة 61% قبل قرار مجلس الاحتياطي.

ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت الأربعاء، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات واستهداف مسؤولين إيرانيين في حال عدم التزامهم بتعهداتهم.

وتراجعت عقود خام برنت إلى أدنى مستوى لها منذ الثاني من مارس/آذار، وهو أول يوم تداول عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ الرابع من مارس/آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 66.65 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1% ليسجل 1718.78 دولار، وفقد البلاديوم 2.1% مسجلا 1285.10 دولار.