لمى الكناني تعتزل الفن بعد عامين من النجومية

خبرني - فاجأت الفنانة السعودية لمى الكناني جمهورها بإعلان اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، منهيةً رحلة فنية قصيرة لكنها حافلة بالنجاحات.

وكشفت الفنانة لمى الكناني عن قرارها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «سناب شات»، حيث نشرت رسالة وداع أكدت خلالها أنها قررت إنهاء مشوارها الفني والتوقف عن التمثيل بشكل كامل.

وأوضحت أن القرار جاء بعد تفكير طويل وقناعة شخصية، مشيرة إلى أنها تدرك أن البعض قد يتفاجأ بهذه الخطوة أو لا يتفق معها، لكنها اختارت السير في الطريق الذي تراه مناسبًا لحياتها ومستقبلها.

وأكدت الفنانة السعودية أن اعتزالها لم يكن نتيجة ضغوط أو ظروف خارجة عن إرادتها، بل جاء بعد إعادة تقييم أولوياتها خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وأشارت إلى أن الشهرة والنجاح لا يمثلان وحدهما سببًا كافيًا للاستمرار في المجال الفني، مؤكدة أنها فضلت اتخاذ القرار في الوقت الذي تشعر فيه بأنه الأنسب بالنسبة لها.

وحرصت الكناني على توجيه رسالة شكر لكل من دعمها خلال رحلتها الفنية، معربة عن امتنانها للجمهور الذي تابع أعمالها وساندها منذ ظهورها الأول.

وأكدت أنها تغلق بهذا القرار فصلًا مهمًا من حياتها، استعدادًا لخوض مرحلة جديدة بعيدًا عن الأضواء والتمثيل.

وقبل دخولها عالم الدراما، عُرفت لمى الكناني من خلال نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت حضورًا لافتًا كصانعة محتوى، إلى جانب عملها في مجال الأزياء وعروض الموضة.

وشكل مسلسل «طراد» نقطة انطلاقها الفنية الأولى، بعدما قدمت من خلاله دورًا صغيرًا لفت الأنظار إليها وفتح أمامها أبواب المشاركة في أعمال درامية أخرى.

وجاءت النقلة الأبرز في مشوار لمى الكناني من خلال مشاركتها في مسلسل «شارع الأعشى»، حيث جسدت شخصية «عزيزة» التي حققت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.

وتمكنت الشخصية من تحقيق حضور قوي على مدار أحداث العمل، خاصة في الموسم الثاني الذي عُرض خلال رمضان 2026، وشهد تطورات درامية معقدة وصراعات نفسية أظهرت جوانب مختلفة من قدراتها التمثيلية.

ومع إعلان اعتزالها، بدأ جمهور «شارع الأعشى» يتساءل عن مصير شخصية «عزيزة» في المواسم المقبلة، وما إذا كانت الشركة المنتجة ستلجأ إلى استبعاد الشخصية أو الاستعانة بممثلة أخرى لاستكمالها.

ورغم الجدل الذي أثاره القرار، يرى كثير من المتابعين أن لمى الكناني استطاعت خلال فترة قصيرة ترك بصمة واضحة في الدراما الخليجية، قبل أن تختار إنهاء التجربة والابتعاد عن الوسط الفني وهي في أوج حضورها.