ثورة في عالم الهواتف الذكية.. أندرويد 17 يمنح المستخدم شاشة أكثر ذكاء ومرونة

خبرني - تدفع شركة "غوغل" نظام Android 17 نحو تجربة استخدام أكثر مرونة، عبر تعزيز إمكانيات تعدد المهام من خلال ميزة App Bubbles.

وبحسب تقرير نشره موقع phonearena، فإن هذه الإضافة قد تكون من أكثر عناصر التحديث فائدة للمستخدمين، رغم أنها لم تحظَ بالاهتمام الكبير خلال فعاليات Google I/O 2026، مقارنةً بميزات الذكاء الاصطناعي.

فقاعات التطبيقات

تعتمد ميزة App Bubbles على فكرة بسيطة لكنها فعالة، وهي تحويل التطبيقات إلى فقاعات عائمة يمكن تشغيلها فوق واجهة النظام والتنقل بينها بسهولة، بدلا من العودة المستمرة إلى الشاشة الرئيسية أو إغلاق التطبيقات المفتوحة.

وتستند هذه التجربة إلى مفهوم تعدد المهام الذي لطالما ميز نظام Android، لكن بشكل أكثر تطورا ومرونة، حيث يمكن للمستخدم إبقاء عدة تطبيقات نشطة في وقت واحد دون تشويش بصري كبير.

آلية الاستخدام وخيارات التحكم

تفعيل الميزة يتم بطريقة مباشرة، إذ يمكن للمستخدم الضغط المطول على أيقونة التطبيق ثم اختيار خيار Bubble ليظهر التطبيق داخل فقاعة عائمة على الشاشة.

ومن أبرز خصائصها:

إمكانية تحريك الفقاعة في أي مكان على الشاشة.

تشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه داخل فقاعات مستقلة.

تجميع التطبيقات المفتوحة في مجلد فقاعي واحد يسهل التنقل بينها.

دعم حتى خمسة تطبيقات تعمل بشكل متزامن.

إمكانية إغلاق فقاعة واحدة أو جميع الفقاعات بسحبها لأسفل الشاشة.

إدارة أكثر سلاسة

أضافت شركة "غوغل" شريطًا جديدًا باسم Bubble Bar يظهر أسفل الشاشة، ويعمل كمركز تحكم سريع يجمع جميع التطبيقات المفتوحة داخل الفقاعات.

هذا التطوير يمنح المستخدم تجربة أقرب إلى "محطة عمل مصغرة" داخل الهاتف، خصوصًا عند التعامل مع عدة مهام في وقت واحد.

تظهر قوة App Bubbles بشكل أوضح على الهواتف القابلة للطي، حيث توفر الشاشات الكبيرة مساحة أكبر تسمح بإدارة أكثر من تطبيق دون ازدحام أو تداخل.

ومع هذا النمط من الاستخدام، يمكن للمستخدم التبديل بين التطبيقات أو إبقاؤها نشطة في الخلفية بشكل أكثر سلاسة.