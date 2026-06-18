لعبة GTA 6.. تفاصيل إعلان موعد البيع المسبق وطريقة الشراء والسعر

خبرني - يبدأ البيع المسبق لـ"جي تي إيه 6" (GTA 6) التي يترقبها هواة ألعاب الفيديو منذ أعوام، في 25 يونيو/حزيران، بحسب ما أعلنت شركة "روكستار غيمز" المنتجة الخميس.

وبعد إرجاء ذلك مرتين، من المقرر أن تطرح "غراند ثيفت أوتو 6" أو GTA 6 في الأسواق في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وهي النسخة الأحدث من السلسلة الشهيرة التي انطلقت عام 1997، وتأتي بعد نحو 13 عاما من "جي تي إيه 5"، ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعا في التاريخ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضحت الشركة في منشور على منصة إكس أن البيع المسبق سيتم عبر المنصات الرقمية وعدد من المتاجر المختارة.

ولم تحدد "روكستار غيمز" سعر النسخة، لكن محللين يرجحون أن يبدأ من 80 دولارا استنادا إلى تصريحات سابقة لمسؤولين في الشركة وتقارير القطاع.

وكان من المقرر أن تطلق النسخة الجديدة من اللعبة في العام 2025، لكن الشركة أرجأت ذلك مرتين.

وقالت لدى إعلان الإرجاء الأخير أواسط العام الماضي "نأمل في أن تتفهموا أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لنقدم لكم مستوى الجودة الذي تتوقعونه".

وأظهر المقطع الدعائي الذي كُشف النقاب عنه في ديسمبر/كانون الأول 2023 مطاردات وحفلات على يخوت وشخصية نسائية رئيسية للمرة الأولى. وحظي هذا المقطع بنحو 250 مليون مشاهدة على صفحة "روكستار غيمز" على "يوتيوب".

وطُرح الجزء السابق من اللعبة "جي تي إيه 5" عام 2013، وبيعت أكثر من 200 مليون نسخة منه، وتم إصداره على معظم وحدات التحكم منذ ذلك الحين، وهو متاح أيضا على الكمبيوتر الشخصي.

وتعود "جي تي إيه 6" (GTA VI) إلى "فايس سيتي" المستوحاة من مدينة ميامي، وتتيح للهواة لعب دور رجال العصابات مجددا. وقد جرت أحداث جزء سابق عام 2002 في المدينة ذاتها.

وأثارت هذه السلسلة الجدل رغم نجاحها، بسبب السلوك الإجرامي لشخصياتها والذي يشجع اللاعبين، وفقا لمنتقديها، على التمثل بهذه الشخصيات في الحياة الواقعية. وتقوم شخصيات اللعبة بممارسات منها إطلاق النار وارتكاب الجرائم والقيادة المتهورة.