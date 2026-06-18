مصر .. إخلاء سبيل مسؤولة مدرسة ومشرفتين في قضية وفاة الطفلة «تيا» بكفالة

خبرني - شهدت قضية وفاة الطفلة “تيا” داخل إحدى المدارس الخاصة بشبرا الخيمة في مصر تطورًا قضائيًا جديدًا.

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة في مصر إخلاء سبيل مسؤولة بإحدى المدارس الخاصة في مدينة شبرا الخيمة تُدعى “س”، إلى جانب ابنتها التي تمثل الممثل القانوني للمدرسة، إضافة إلى مشرفتين بالمرحلة التعليمية، وذلك على خلفية واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل المدرسة، مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل متهمة.

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة وجهت إلى مسؤولة المدرسة وابنتها اتهامًا بتعريض حياة الأطفال للخطر، نتيجة إدارة نشاط تعليمي دون استكمال التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي رياض الأطفال KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بوجودهم فيه.

كما وجهت النيابة العامة إلى مشرفتي المرحلة التعليمية اتهام القتل الخطأ، باعتبارهما المسؤولتين عن أعمال الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يشمله ذلك من متابعة أداء المعلمات والمشرفات، والتأكد من تأمين حركة الأطفال ومراقبتهم خلال تواجدهم داخل المدرسة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها في الواقعة التي أسفرت عن وفاة الطفلة تيا، بهدف الوقوف على كافة الملابسات المحيطة بالحادث، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية على جميع الأطراف المرتبطة بالقضية.