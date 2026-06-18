زفاف تايلور سويفت يثير ضجة جديدة

خبرني - عادت النجمة تايلور سويفت إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شائعات حول اقتراب زواجها من لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وخلال الأيام الماضية، تداول متابعون وعدد من المواقع الأمريكية أنباء تفيد بإمكانية إقامة حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي يوم 3 يوليو المقبل داخل قاعة «ماديسون سكوير غاردن» الشهيرة في نيويورك.

وجاءت هذه التكهنات بعد ملاحظة عدم وجود فعاليات جماهيرية أو حفلات مدفوعة التذاكر مدرجة على جدول القاعة في ذلك التاريخ، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن المكان قد يكون محجوزًا لحدث خاص ضخم.

ورغم الانتشار الواسع لهذه الرواية، لم يصدر أي تعليق رسمي من سويفت أو كيلسي لتأكيد أو نفي ما يتم تداوله.

ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، إذ عاد بعض المعجبين إلى تحليل ظهور تايلور سويفت خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والتي أقيمت في «ماديسون سكوير غاردن».

ولفتت الأنظار حينها بارتدائها وصديقاتها قمصانًا تحمل اسم المغنية الشهيرة ستيفي نيكس، ما دفع البعض للربط بين هذه الإطلالة وألبوم «Rumours» الشهير، معتبرين أن الأمر قد يحمل رسائل غير مباشرة مرتبطة بالشائعات المتداولة.

ويستند هذا التفسير إلى شهرة تايلور سويفت باستخدام الرموز والإشارات الخفية في أعمالها الفنية وظهوراتها العامة، وهو ما جعل جمهورها يبحث دائمًا عن معانٍ وراء التفاصيل الصغيرة.

تصريح عمدة نيويورك

وازدادت التكهنات بعد تصريحات أدلى بها عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني خلال مؤتمر صحفي تناول الاستعدادات الأمنية للفعاليات الكبرى المقبلة في المدينة.

وأشار ممداني إلى أن نيويورك تستعد لفترة مزدحمة بالأحداث، قائلًا إن كأس العالم سيتزامن مع احتفالات الرابع من يوليو واحتفالات «أمريكا 250» و«زفاف تايلور سويفت».

وأثارت هذه العبارة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، إذ رأى البعض أنها قد تكون تلميحًا إلى معلومات حقيقية، بينما اعتبرها آخرون مجرد مزحة مستوحاة من الشائعات المنتشرة على الإنترنت.

ليست المرة الأولى

وتُعد هذه الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من شائعات الزواج التي لاحقت سويفت خلال الأشهر الأخيرة.

ففي وقت سابق، انتشرت مزاعم حول إقامة حفل زفاف سري للنجمة العالمية في ولاية رود آيلاند الأمريكية، ما دفع عددًا من المعجبين للتوجه إلى المنطقة بحثًا عن أي دلائل تؤكد الأمر.

لكن تبين لاحقًا أن حفل الزفاف الذي أقيم هناك لم يكن له أي علاقة بتايلور سويفت أو ترافيس كيلسي، لتنتهي الشائعة سريعًا قبل أن تظهر أخرى أكثر انتشارًا.

ماذا قالت تايلور عن الزواج؟

ورغم الضجة الحالية، كانت تايلور سويفت قد تحدثت سابقًا عن نظرتها للزواج خلال إحدى مقابلاتها الإذاعية، مؤكدة أنها لم تكن من الأشخاص الذين يخططون لحفل زفافهم منذ الطفولة.

وأوضحت أنها لم تفكر يومًا في تفاصيل الزفاف أو شكله، إلا بعد أن تلتقي بالشخص المناسب، وهو تصريح أعاد الجمهور تداوله مؤخرًا بالتزامن مع تصاعد الأنباء حول علاقتها بكيلسي.

وحتى الآن، لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد إقامة زفاف قريب بين تايلور سويفت وترافيس كيلسي، إلا أن تزايد المؤشرات والتكهنات أبقى الثنائي في دائرة الضوء، وجعل علاقتهما واحدة من أكثر قصص الحب متابعة في الوسط الفني والرياضي خلال الفترة الحالية.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل تتحول هذه الشائعات إلى حقيقة خلال الأسابيع المقبلة، أم أنها مجرد تكهنات جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الأخبار التي رافقت علاقة الثنائي منذ بدايتها؟