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سدرة خالد العضايلة ترى النور

  • 18 حزيران 2026
  • 17:54
سدرة خالد العضايلة ترى النور

خبرني - بفضل الله تعالى ومنّته، رُزق السيد خالد هاشم العضايلة وزوجته السيدة سارة محمد العضايلة بمولودتهما الجديدة سدرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026م، المصادف 1 محرم 1448هـ، مع إشراقة العام الهجري الجديد.

الحمد لله على سلامة الوالدة والمولودة، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل سدرة من مواليد السعادة والخير، وأن ينبتها نباتًا حسنًا، ويجعلها قرة عين لوالديها، وأن يبارك لها وعليها، ويملأ حياتها بالإيمان والتوفيق والنجاح.

ألف مبارك للمولودة سدرة، والحمد لله على سلامة الأم سارة محمد العضايلة، جعلها الله من الصالحات المباركات، وحفظها وأقرّ بها أعين أهلها .

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