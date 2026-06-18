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الصفدي يبحث مع نظيره السلوفيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

  • 18 حزيران 2026
  • 17:46
الصفدي يبحث مع نظيره السلوفيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

خبرني - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.

وهنّأ الصفدي في اتصالٍ هاتفيٍّ كايزر بتولّيه مسؤولياته الجديدة وزير الخارجية في سلوفينيا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من تطور فيها، وإيجاد آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تهم البلدين.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار، في ضوء توقيع مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

واتفق الصفدي وكايزر على استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة جهود زيادة التعاون بين البلدين الصديقين، وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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