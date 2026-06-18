بسبب (الحمى القلاعية).. العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الخميس، إعادة إرسالية عجول مستوردة قادمة من الأردن بعدما أثبتت الفحوص المختبرية إصابتها بالحمى القلاعية.

وذكرت الجمارك العراقية في بيان، أن كوادر مركز جمرك طريبيل الحدودي (مركز حدود الكرامة)، وبالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة، تمكنت من ضبط إرسالية من العجول المستوردة العائدة لإحدى الشركات، بعد ثبوت إصابتها بمرض الحمى القلاعية، استناداً إلى التقارير والفحوصات الرسمية الصادرة عن المستشفى البيطري في الأنبار.

وأكدت أن إدارة المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة بعضوية الجهات ذات العلاقة للإشراف على إعادة الإرسالية إلى الجانب الأردني، تنفيذاً للتوصيات الفنية المعتمدة، وبما يضمن منع انتقال الأمراض الوبائية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في البلاد.

وشددت الهيئة العراقية على استمرارها في إحكام الرقابة على المراكز الحدودية والتنسيق مع الجهات الساندة المختصة، لمنع دخول أي إرساليات تشكل خطراً على الأمن الصحي والاقتصادي.