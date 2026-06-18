*
الجمعة: 19 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بسبب (الحمى القلاعية).. العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن

  • 18 حزيران 2026
  • 17:43
بسبب الحمى القلاعية العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الخميس، إعادة إرسالية عجول مستوردة قادمة من الأردن بعدما أثبتت الفحوص المختبرية إصابتها بالحمى القلاعية.

وذكرت الجمارك العراقية في بيان، أن كوادر مركز جمرك طريبيل الحدودي (مركز حدود الكرامة)، وبالتنسيق مع الجهات البيطرية المختصة، تمكنت من ضبط إرسالية من العجول المستوردة العائدة لإحدى الشركات، بعد ثبوت إصابتها بمرض الحمى القلاعية، استناداً إلى التقارير والفحوصات الرسمية الصادرة عن المستشفى البيطري في الأنبار.

وأكدت أن إدارة المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة مختصة بعضوية الجهات ذات العلاقة للإشراف على إعادة الإرسالية إلى الجانب الأردني، تنفيذاً للتوصيات الفنية المعتمدة، وبما يضمن منع انتقال الأمراض الوبائية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في البلاد.

وشددت الهيئة العراقية على استمرارها في إحكام الرقابة على المراكز الحدودية والتنسيق مع الجهات الساندة المختصة، لمنع دخول أي إرساليات تشكل خطراً على الأمن الصحي والاقتصادي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر
وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ(أردننا جنة) خلال 3 أشهر
  • 2026-06-19 20:00
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن
أجواء دافئة نهاراً وبرودة ليلية.. والمعاطف ما زالت رفيق الفجر في الأردن
  • 2026-06-19 17:45
الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا
الأمير علي عن مواجهة الجزائر: زوجتي جزائرية.. لكن هي معنا
  • 2026-06-19 17:39
الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية
الأردن يستضيف اجتماع وزراء الخارجية العرب والدورة الـ165 لمجلس الجامعة العربية
  • 2026-06-19 16:46
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
الملك يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
  • 2026-06-19 16:32
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف كيو إس
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف كيو إس
  • 2026-06-19 16:30