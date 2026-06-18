مصر.. قرار صارم من (الأعلى للإعلام) في أزمة عبد العزيز مخيون

خبرني - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا بمنع ظهور الإعلامي محمد الغيطي عبر أي وسيلة إعلامية لمدة شهر، على خلفية مخالفات مهنية ارتكبها برنامجه "البصمة" تضمنت التطرق للحياة الخاصة وانتهاك خصوصية الفنان الراحل عبد العزيز مخيون.

جاء القرار بعد توصية من لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، عقب دراسة الشكوى المقدمة من نقابة المهن التمثيلية، ومراجعة تقرير الإدارة العامة للرصد الإعلامي بشأن الحلقة محل الجدل، والتي بُثت في العاشر من يونيو الجاري.

وأثبتت التحقيقات ارتكاب البرنامج مخالفات مهنية جسيمة، دفعت المجلس إلى اتخاذ إجراءات رادعة، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير والأكواد الإعلامية ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، حتى بعد قيام إدارة البرنامج بحذف الحلقة لاحقًا.

وفي سياق متصل، تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابًا رسميًّا من نقابة المهن التمثيلية، أعربت فيه عن تقديرها للقرارات الحاسمة التي اتخذها المجلس في التعامل مع الشكوى، مؤكدة أنها تعكس حرصًا واضحًا على صون مكانة الرموز الفنية والثقافية المصرية.

وأشادت النقابة بدور المجلس في تطبيق الضوابط المهنية وحماية الحقوق الأدبية والمعنوية للفنانين، مشيرة إلى أهمية استمرار هذا الدور في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الإعلامية.

كما أكدت النقابة في بيانها اعتزازها بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يسهم في دعم قضايا الوسط الفني وتعزيز احترام القيم المهنية، والحفاظ على قوة مصر الناعمة.