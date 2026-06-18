شفيع يطلق حملة دعم لأبو ليلى بعد انتقادات جماهيرية

خبرني - أطلق الحارس التاريخي للمنتخب الأردني عامر شفيع حملة لدعم حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، بعد تعرضه لانتقادات من بعض الجماهير الأردنية عقب خسارة "النشامى" مباراتهم الأولى أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-1.

ودعا شفيع الجماهير إلى مساندة أبو ليلى من خلال نشر صوره على منصات التواصل الاجتماعي، في رسالة تهدف إلى دعمه معنوياً قبل المباريات المقبلة.

وكان شفيع قد وجه في وقت سابق رسالة إلى حراس المنتخب الوطني الحاليين، يزيد أبو ليلى وعبد الله الفاخوري ونور بني عطية، عبّر فيها عن ثقته الكاملة بهم وبقدرتهم على تجاوز المرحلة الحالية.

وقال في رسالته: "كل الدعم والثقة بكم وبزملائكم في المرحلة القادمة، مباراة انتهت لكن المشوار ما زال مستمراً، وأنتم أهل للتحدي والرد داخل الملعب".

كما تمنى التوفيق للمنتخب في مواجهتي منتخب الجزائر ومنتخب الأرجنتين، داعياً الجماهير الأردنية إلى مواصلة دعم اللاعبين والحراس والوقوف خلف "النشامى" في هذه المرحلة المهمة.

وأضاف: "كلنا معكم... وكلنا ثقة بأن القادم أفضل بإذن الله".