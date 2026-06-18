ممثل حزب الاتحاد الوطني الأردني الدكتور معتز أبو عواد يقدم تصوراً حول مشروع قانون الإدارة المحلية أمام مجلس النواب

خبرني - قدم ممثل حزب الاتحاد الوطني الأردني وعضو الأمانة العامة الدكتور معتز أبو عواد تصوراً حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أمام اللجنة النيابية المختصة، أكد فيه أهمية تطوير الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والرقمنة والاستثمار المحلي، مع الحفاظ على جوهر اللامركزية والمشاركة الشعبية.

وأشار أبو عواد إلى ضرورة الإبقاء على التمثيل الشعبي المباشر في مجالس المحافظات، وتعزيز الأدوات الرقابية للمجالس المنتخبة، والحد من تغول المركزية الإدارية، وضمان عدم انتقال الصلاحيات الفعلية إلى الجهات المعينة على حساب الهيئات المنتخبة.

كما دعا إلى مراجعة القيود المفروضة على حق الترشح، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي، مؤكداً أن المطلوب هو تطوير مشروع القانون وتحقيق التوازن بين الكفاءة الإدارية والتمثيل الديمقراطي بما يخدم التنمية المحلية المستدامة. هذا وقد شارك بالجلسة عدد من ممثلي الأحزاب الاردنية.