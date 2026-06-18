فريق البنك الدولي في الأردن

خبرني - بحث وزير الزراعة، صائب الخريسات، مع بعثة البنك الدولي إنجازات برنامج تعزيز الصمود الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والابتكار (ARDI) وآفاق تطوير القطاع الزراعي.

وجاء ذلك خلال اجتماعات بعثة البنك الدولي لبرنامج تعزيز الصمود الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والابتكار (ARDI) الممول من البنك الدولي وتقييم التعاونيات الزراعية ومجموعات المزارعين المنتجة؛ حيث جرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج والإنجازات التي تحققت في عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض الخريسات أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها ضمن البرنامج، والتي شملت مشاريع حصاد المياه على مستوى البادية والمزرعة، وإعداد وثائق عطاء النظام الوطني لتتبع المنتجات الزراعية، إضافة إلى التقدم المحقق في تحسين إجراءات مكافحة مرض الحمى القلاعية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، كما تناول الجهود المبذولة في تدريب الشباب والشابات المتعطلين عن العمل وتأهيلهم للعمل في المهن الزراعية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.

من جانبه، تطرق فريق البنك الدولي إلى الإنجاز الذي تحقق في تقييم التعاونيات الزراعية ومجموعات المزارعين المنتجة والذي يتم تنفيذه حالا في المملكة ، مشيرا إلى أن هذا التقييم يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المتوقع أن يسهم في تطوير سلاسل القيمة للجمعيات التعاونية الزراعية ومجموعات المزارعين، وتعزيز كفاءتها الإنتاجية والتسويقية.

كما أشاد فريق البنك الدولي بالإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة ضمن برنامج تعزيز الصمود الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والابتكار (ARDI)، مثمنا الجهود المبذولة لاستكمال المتطلبات والإجراءات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالبرنامج وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الخريسات التزام وزارة الزراعة بالتعاون الكامل مع فريق البنك الدولي وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج مستقبلا، مشددا على أهمية المحافظة على مستوى الإنجاز المتحقق والبناء عليه لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.