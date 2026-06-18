النشامى يباشر تدريباته في بورتلاند تحضيرا للمباراة القادمة أمام الجزائر

خبرني - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في بورتلاند بالولايات الأمريكية المتحدة، تحضيرا لمباراة الجزائر التي تقام يوم 23 الشهر الحالي، في إطار منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب سان فرانسيكو باي أرينا في ولاية كاليفورنيا، لحساب الجولة الثانية من المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات الأردن والجزائر والنمسا والأرجنتين.

وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدور الثاني.

وتضم قائمة “النشامى” المشاركة في المونديال 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، نور بني عطية، عبدا لله نصيب “ديارا”، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، عودة فاخوري، محمد أبو زريق “شرارة”، علي عزايزة، وعلي علوان.

وفي سياق متصل، عبر محللون ومختصون ومتابعون للكرة الأردنية، عن تفاؤلهم بإمكانية تواصل إبداعات المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات الأمريكية المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هذا التفاؤل، بعد العرض القوي والمميز الذي قدمه نجوم المنتخب الوطني في أولى مبارياتهم في المونديال أمام النمسا، رغم الخسارة بنتيجة 1-3.

وأوضح متحدثون لـ (بترا)، أن الظهور التاريخي الأول لمنتخب النشامى في المونديال، كان لافتا ومميزا، حيث الأداء القوي في مواجهة منتخب أوروبي متمرس، مؤكدين أن المنتخب الوطني كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل لو وفق في ترجمة الفرص المتعددة التي أتيحت له على مدار المباراة، لافتين إلى أن أخطاء فردية بسيطة تسبب بالخسارة.

واعتبروا أن المنتخب قادر على تعويض الخسارة أمام النمسا، في مباراته المقبلة أمام المنتخب الجزائري الشقيق يوم 23 حزيران الحالي، في ظل الروح العالية التي يمتلكها اللاعبون، إلى جانب المستوى المميز الذي وصل إليه اللاعبون داخل الملعب، بفضل الانسجام وتناغم الخطوط.

ويقول المدرب عمر الزغول إن المنتخب الوطني أبهر الجميع بأدائه المميز أمام منتخب النمسا، وكان بإمكانه تحقيق الفوز لو وفق في تسجيل الفرص التي أتيحت له، خاصة فرص إحسان حداد و عوده الفاخوري وعلي علوان وموسى التعمري.

وأشار إلى أن مباراة المنتخب الوطني أمام النمسا، تعتبر مباراة تاريخية كونها الأولى للكرة الأردنية في كاس العالم، حيث ظهر المنتخب بشكل مشرف ولعب بأسلوب جميل بشهادة الإعلام العالمي، الذي أشاد بأداء اللاعبين في المباراة، معتبرا أن المنتخب قادر على الظهور أيضا بشكل أفضل في المباراة المقبلة أمام الجزائر.

وقال المدرب الأردني ماهر إسماعيل، الذي يعمل في نادي الشيحانية القطري، إن أداء المنتخب الوطني أمام النمسا كان رائعا في أغلب مراحل المباراة، ونجح لاعبونا في التفوق على الخصم في الكثير من الفترات، ولكن الحظ عاندنا في ترجمة الفرص إلى أهداف، ما تسبب في الخسارة.

واعتبر إسماعيل أن شجاعة لاعبينا في تقديم عرض جيد في أول ظهور لهم في المونديال، يدعو للتفاؤل بإمكانية التفوق في المباراة المقبلة أمام الجزائر، وهي مباراة مهمة من أجل البحث عن بطاقة التأهل للدور التالي من المونديال.

ويرى رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، أن الشارع الرياضي المحلي بات أكثر ثقة بقدرة المنتخب الوطني على التألق في المونديال، بعد العرض الجيد أمام النمسا، لافتا إلى أن المنتخب يملك لاعبي على سوية عالية، وهذا يجعلنا أكثر تفاؤل بإمكانية اللعب بشكل أفضل في المباراتين المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة.

وكان الجمهور الأردني عبر عن فخره بالمنتخب الوطني وما قدم من مستويات فنية جيدة أمام النمسا، معتبرين أن الفرصة متاحة للتألق في المباراة المقبلة أمام الجزائر.