منحة ألمانية بـ127 مليون يورو لدعم مشروع الناقل الوطني

خبرني - وقّع وزير المياه والري رائد أبو السعود ومديرة مكتب بنك الاعمار الألماني ماتياس روزن، الخميس، اتفاقية منفصلة مرتبطة باتفاقيات المنحة والمشروع القائمة الخاصة بالناقل الوطني التي كانت مقررة سابقا للبدء بتنفيذ المنحة وتأكيدا للتعاون المستمر منذ سنوات طويلة ودعم الجانب الألماني لقطاع المياه بهدف تحسين الأمن المائي.

وتتضمن المساهمة الألمانية في مشروع الناقل الوطني تقديم منحة بقيمة 102 مليون يورو من الحكومة الألمانية الاتحادية عبر بنك الاعمار الألماني، بالإضافة إلى 25 مليون يورو من خلال اتفاقية مبادلة ديون؛ وبإجمالي يبلغ 127 مليون يورو.

وتُعد المساهمة واحدة من المنح المقدمة للمشروع، مما يعكس الدعم الألماني القوي والمستمر لقطاع المياه في الأردن في ظل تزايد الطلب والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

ويهدف مشروع الناقل الوطني، الذي يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تزويد الأردن بقرابة 300 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب سنويا اعتبارًا من عام 2030.



ويتضمن المشروع إنشاء محطة تحلية ضخمة على البحر الأحمر، ومد قرابة 450 كيلومترا من خطوط النقل لإيصال المياه المحلاة إلى منطقة عمّان الكبرى ومناطق أخرى، بالإضافة إلى تركيب أنظمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتغطية جزء من احتياجات المشروع من الطاقة من مصادر متجددة ومن خلال دمج الطاقة المتجددة، و يسعى المشروع إلى خفض بصمته الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف الأردن في مجالي المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة.

ويُعد مشروع الناقل الوطني إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الأردن طويلة الأمد للمياه، ومن المتوقع أن يعزز بشكل كبير موثوقية ومرونة إمدادات المياه للأسر والقطاع الصناعي والزراعي من خلال حشد التمويل من المؤسسات المانحة إلى جانب الدعم الدولي الكبير، يمثل المشروع نموذجا رائدا للتمويل المبتكر للبنية التحتية والتعاون الدولي في مجال إدارة المياه القادرة على التكيف مع التغير المناخي.



