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ترمب: هؤلاء الحمقى يظنون أنني لم أكن صارما بما فيه الكفاية مع إيران

  • 18 حزيران 2026
  • 15:26
ترمب هؤلاء الحمقى يظنون أنني لم أكن صارما بما فيه الكفاية مع إيران

خبرني - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات منتقديه بأنه لم يكن حازما بما فيه الكفاية مع إيران، واستشهد بانخفاض أسعار النفط بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني.

كتب الرئيس ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة وأسعار النفط تنخفض".

وأضاف: "لمن كان يظن أنني لم أكن حازما بما يكفي مع إيران فإن أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية".

وأردف الرئيس الأمريكي: "لمن كان يظن أنني لم أكن حازما بما يكفي مع إيران، فهم إما حسودون أو أناس سيئون".

وفي تصريح له يوم أمس، أكد الرئيس ترامب أنه كان يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بقصف إيران لمدة تصل إلى سنتين، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لولا الصفقة مع إيران لما فُتح المضيق.

وبالفعل، تراجعت أسعار النفط بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب، تشمل فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.

وظهر توقيعا الرئيسين ترامب والإيراني مسعود بزشكيان جنبا إلى جنب على النسختين الإنجليزية والفارسية من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران حول إنهاء الحرب.

وتحت مسمى "تفاهم إسلام آباد"، تهدف هذه الوثيقة إلى ترسيخ مسار جديد يهدف إلى وقف الحرب بشكل نهائي بين البلدين.

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