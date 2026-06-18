توقيع اتفاقيات جديدة لتسريع مشروع النحاس في أبو خشيبة جنوبي الأردن

خبرني - نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمشروع استكشاف وتطوير النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة جنوبي الأردن، وشهد على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة وادي عربة للمعادن ومؤسسة التدريب المهني، وتوقيع عقد حفر آبار مع شركة Golden Compass السعودية.

وبين الخرابشة أن شركة وادي عربة للمعادن التي أخذت امتياز استكشاف خام النحاس قي منطقة أبو خشيبة تقوم الآن بعملياتها التنقيبية وفقا للاتفاقية التنفيذية للمشروع، وحسب برنامج عمل وخطة تطوير فنية واضحة، مشيرا ان الشركة تجري الآن الأعمال المدنية الأساسية لاقامة المصنع الأول المخصص لمعالجة الخامات، إلى أن يتم انشاء مصنع آخر أكبر لاحقا.

ونوه إلى أن اتفاقية استكشاف وتطوير النحاس في منطقة أبو خشيبة مع شركة وادي عربة للمعادن هي الأولى من نوعها في الأردن، وجاري العمل مع شركات آخرى وقعت مذكرات تفاهم لاستكشاف معادن في مناطق مختلفة للبحث عن الخامات المعدنية المختلفة.

وقال الخرابشة إن الاتفاقية التي وقعت بين الشركة و مؤسسة التدربيب المهني تهدف الى تأسيس مركز تدريب متخصص في منطقة أبو خشيبة لدعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة بقطاع التعدين.

وأضاف ان الاتفاقية بين شركة وادي عربة للمعادن مع شركة Golden Compass السعودية - و هي إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط المتخصصة في أعمال الحفر والمسوحات وتقييم الخامات والاستشارات- تهدف إلى إجراء عمليات حفر الآبار الاستكشافية في المنطقة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات وبكوادر فنية ذات خبرات كبيرة.

وبين الخرابشة خلال الزيارة، أهمية استغلال المعادن الاستراتيجية ومنها خامات النحاس والمعادن المصاحبة، مؤكدًا على أن مشروع استكشاف خامات النحاس يأتي تماشياً مع طلب الأسواق العالمية، حيث يعد النحاس أحد العناصر المهمة والمطلوبة عالميًا بشكل كبير، ويأتي في إطار توجّه الوزارة لاعادة الزخم لقطاع التعدين في الأردن، وسعيا لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتوسّع في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعظيم الإستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

من جهته قال مدير عام شركة وادي عربة للمعادن هاني الاسمر، إن مشروع استكشاف وتطوير النحاس في منطقة أبو خشيبة يعد أحد المشاريع الواعدة في المملكة لما يتضمنه من فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة، حيث سيشهد هذا العام إقامة أول مصنع لمعالجة الخامات بقدرة معالجة تتراوح من 1000 الى 3000 طن من النحاس الخام سنويًا، إلى جانب التزام الشركة بمبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتنمية المحلية.

وبين الاسمر أن الشركة عززت شراكتها مع المجتمع المحلي من خلال عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي ووجهاء منطقة أبو خشيبة، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم وصولاً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تعنى بالتواصل المستمر وتنسيق احتياجات المشروع من حيث الأيدي العاملة والخدمات، بالاضافة لدعم فرص توظيف أبناء المنطقة والمساهمة في الحد من البطالة، مبينا أن المشروع سيوفر أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة ومئات الفرص غير المباشرة بعد تدريب القوى البشرية من ابناء المجتمع المحلي في مركز التدريب المهني المخصص الذي سيقام بالتعاون مع مؤسسة التدربيب المهني.

وأضاف أن الشركة بدأت بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي من خلال التعاقد مع المكتب الاستشاري Management and Environment for Hima)) والمسجل رسميًا لهذه الغاية، بما يضمن تنفيذ الأعمال التعدينية بصورة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وخلال الزيارة ، استعرضت كوادر من الشركة جانباً من الأعمال المنجزة، والتي تعكس تطبيق أفضل الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية، وتنمية المجتمعات المحلية، وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز استفادة أبناء المنطقة من الفرص التي يتيحها المشروع.