السجن المؤبد لشاب مصري بسبب خط تليفون

خبرني - أشعلت قصة طالب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، عمرو عمارة، من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف الشاب تفاصيل أزمة قانونية انتهت بصدور حكم قضائي غيابي ضده بالسجن المؤبد في قضية تهريب مخدرات، رغم تأكيده عدم صلته بالواقعة.

تعود جذور الأزمة إلى موافقة الشاب بحسن نية منذ عامين على استخراج خط هاتف محمول باسمه وبياناته الشخصية، بناءً على رجاء من صديقه "إبراهيم ع.ش"، لمساعدة شقيقة الأخير العاملة في مبيعات شركات الاتصالات لتحقيق المستهدفات الشهرية. أكد عمرو أنه سلم البطاقة ولم يستخدم الخط مطلقاً، ظاناً أن الأمر انتهى عند هذا الحد.

المفاجأة الصادمة جاءت عندما اكتشف الشاب أن الخط المسجل باسمه ظهر ضمن تحقيقات قضية ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة، كانت مخبأة داخل سيارة نقل محملة بالبصل بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي. وعلى إثر ذلك، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد، مما دفعه لتسليم نفسه طواعية للجهات المختصة لتقديم أدلة البراءة، بما في ذلك مستندات تثبت عدم وجوده جغرافياً في مكان الواقعة وقت حدوثها.

وتواصل أسرة الطالب وفريقها القانوني حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فحص الملف أمام الدائرة الجنائية المختصة، أملاً في إلغاء الحكم وإثبات براءته.

وتثير القضية تحذيرات واسعة من مخاطر استخدام البيانات الشخصية أو بطاقات الرقم القومي لاستخراج خطوط أو معاملات مالية لصالح الآخرين، لما قد يترتب عليه من تبعات جنائية جسيمة تعصف بمستقبل الأبرياء.