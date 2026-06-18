قبل مرزبان.. نجوم لقوا حتفهم بحوادث سير بينهم عمر خورشيد وأسمهان

خبرني - سيطر الحزن على الوسط الفني المصري خلال الساعات الماضية، لوفاة الممثل محمد مرزبان متأثراً بإصاباته بعد الحادث المروع الذي تعرض له على طريق مصر – الإسماعيلية، أثناء قيادته لدراجة بخارية، حيث صدمته سيارة يقودها أحد الأشخاص بسرعة عالية.

ولم يكن النجم المصري الوحيد الذي رحل إثر حادث مأساوي، إذ سبقه عدد من الفنانين الذين انتهت حياتهم في ظروف مشابهة، من بينهم المغني الشعبي إسماعيل الليثي، الذي تعرض في نوفمبر الماضي لحادث سير مروع على الطريق السريع بمحافظة المنيا أثناء عودته من محافظة أسيوط عقب إحيائه حفلاً غنائياً هناك. وكان برفقته عدد من أعضاء فرقته الموسيقية، قبل أن تصطدم سيارته بأخرى كانت تسير عكس الاتجاه. وعلى إثر الحادث، نُقل إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة، وظل يتلقى الرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة، قبل أن يفارق الحياة بعد أيام قليلة متأثرًا بإصاباته.



غنوة.. وجورج الراسي

كما شهد عام 2018 حادث سير مروعا تعرضت له المطربة غنوة سليمان الأخت غير الشقيقة للفنانة أنغام، حيث كانت تقود سيارتها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لكنها توقفت فجأة بمنتصف الطريق لتصطدم بها سيارة أخرى، ونتج عن الاصطدام إصابات بالغة لها، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطرة لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

كذلك في عام 2022 توفي المطرب اللبناني الشاب جورج الراسي، إثر حادث سير أليم، حين كان عائداً في وقت متأخر من الليل، إلى منزله ببيروت، إلا أن سيارته اصطدمت بحاجز خرساني موجود على طريق المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان، ليفارق الحياة على الفور، وليشكل موته صدمة كبيرة داخل الوسط الفني اللبناني والعربي.

البرنس.. ومخلص البحيري

هذا وتسببت حوادث الطرق في مصر بوفاة المغني الشعبي المصري رمضان البرنس. ففي عام 1998 كان البرنس يقود سيارته ومعه زوجته وأبناؤه بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، ليتعرض لحادث مروع تسبب في مصرعهم جميعاً، ما كان له أثر بالغ داخل الوسط الفني، خاصة أن رمضان البرنس وقتها كان يحظى بشعبية كبيرة.

وتكرر حادث البرنس بعدها بثلاث سنوات فقط، مع الفنان مخلص البحيري الذي كان عائداً من مدينة الإسكندرية متوجهاً إلى القاهرة، وكان يرافقه زوجته ونجله، ليتعرضوا لحادث سير مروع أودى بحياتهم جميعاً.



أسمهان وحادث غامض

أما بالعودة إلى الزمن الجميل، فقد شهد عام 1944 حادثاً غريباً تسبب في وفاة المطربة أسمهان، حيث استقلت سيارتها مع السائق الخاص بها، وكانت في طريقها إلى مدينة رأس البر لقضاء إجازتها الصيفية. إلا أن السيارة سقطت بإحدى الترع بمدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، ونتج عن الحادث مصرعها على الفور، في الوقت الذي نجا فيه السائق من الموت. لتثار الشكوك بعدها حول وفاتها، حيث ذهب البعض إلى أن الحادث كان مدبراً، خاصة أن السائق استطاع أن ينجو بنفسه من الحادث، وكان بإمكانه إنقاذها من الموت.



عمر خورشيد

ولعل أشهر الحوادث التي تعرض لها النجوم، هو الحادث الذي وقع عام 1981، بشارع الهرم في الجيزة، والذي نتج عنه مقتل الفنان وعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، حيث كان يقود سيارته في وقت متأخر من الليل، متجهاً إلى أحد الفنادق الموجودة بآخر شارع الهرم، وحدثت مشادة بينه وبين أحد الأشخاص يستقل سيارة أخرى، فقام بمطاردته قبل أن يصطدم بالحاجز الموجود بمنتصف الطريق، ويلقى مصرعه في الحال.