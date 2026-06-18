جيريمي كلاركسون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا

خبرني - كشف الإعلامي البريطاني الشهير جيريمي كلاركسون عن إصابته بسرطان البروستاتا، مؤكدًا أن المرض اكتُشف في مرحلة مبكرة رغم وصفه بـ"العدواني".

وجاء الإعلان خلال إحدى حلقات الموسم الخامس من برنامج Clarkson's Farm، حيث أبلغ كلاركسون زميليه في البرنامج بالتشخيص، موضحًا أنه خضع لخزعة أثبتت إصابته بالسرطان.

وقال كلاركسون، البالغ من العمر 66 عامًا، إن الأطباء اكتشفوا المرض في مرحلة مبكرة جدًا، مشيرًا إلى أنه خضع لعملية جراحية استُؤصل خلالها جزء من البروستاتا ضمن خطة العلاج.

وأضاف أنه كان على علم بالتشخيص منذ شهر مايو الماضي، مطمئنًا فريق العمل بأنه سيعود بعد فترة غياب قصيرة.

وفي حلقة لاحقة، أوضح أن نحو 10% من البروستاتا كانت مصابة بالسرطان، مؤكدًا أنه أجرى العملية الجراحية وينتظر نتائجها النهائية.

واختُتم الموسم بصورة لكلاركسون على سرير المستشفى، حيث تحدث بصراحة عن رحلته العلاجية، مشيرًا إلى أن بعض مراحل العلاج لم تسر كما كان يأمل، لكنه أعرب عن تفاؤله بالشفاء والعودة للموسم المقبل.

وقبل عرض الحلقتين الأخيرتين، نشر كلاركسون مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام وصف فيه الحلقات بأنها "صعبة المشاهدة"، نظرًا لتناولها تطورات حالته الصحية.

وكانت صحة كلاركسون قد تصدرت اهتمام متابعيه خلال الفترة الماضية، بعدما كشف في العام 2024 عن خضوعه لعملية في القلب إثر معاناته من انسداد في الشرايين.

تلقى الإعلامي البريطاني رسائل دعم واسعة، من بينها رسائل من رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك والإعلامي بيرس مورغان، اللذين شددا على أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان البروستاتا.