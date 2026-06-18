خبرني - أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر أيار الماضي، الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، إنجاز 13 مشروعاً في قطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والبريد والأمن السيبراني.

وبحسب التقرير، تم تفعيل أكثر من 2.6 مليون هوية رقمية عبر تطبيق “سند”، فيما افتتحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في محافظتي السلط وعجلون.

وأشار التقرير إلى مشاركة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2026، التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة رؤساء هيئات تنظيمية وصناع سياسات وممثلين عن منظمات دولية وقطاع خاص من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل التنظيم في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

كما أطلقت الهيئة الفعالية الأولى لمبادرة “التشغيل والريادة في قطاع البريد” بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى دمج الطلبة والخريجين مع شركات البريد وتوفير برامج تدريبية متخصصة تعزز فرص التشغيل وتنافسية الشباب في سوق العمل.

ونظمت الهيئة يوماً توعوياً بعنوان “تحسين شبكات الاتصالات: سد فجوة الاستخدام وفجوة التغطية وأهمية تقليصهما”، بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، بهدف رفع كفاءة الاتصال وتعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في التحول الرقمي.

كما نفذت أعمال التفتيش والرقابة الميدانية على الجهات المرخصة والمنتهية رخصها، وضبط الأجهزة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة إلى التعامل مع شكاوى الإشعاع الراديوي وإجراء 50 فحصاً مخبرياً للأجهزة الراديوية، ومعالجة 3 حالات تشويش راديوي.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أبرز إنجازات شركة البريد الأردني، من بينها حصولها على المركز الثالث عالمياً في مسابقة أفضل طابع بريدي لعام 2025 عن إصدار “قديسو الأردن”، وافتتاح مكتب بريد الأندلسية، وتقديم خدمات بريدية ومالية للحجاج المصريين عبر ميناء العقبة، إضافة إلى طرح بطاقة بريدية تذكارية بمناسبة عيد الأضحى.

كما أشار التقرير إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني أصدر تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2026، وأطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع شركة زين الأردن، إضافة إلى تخريج الفوج العاشر من معسكر “نشامى السايبر” التدريبي.