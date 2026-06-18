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اعتباراً من السبت.. التربية تفتح باب التقديم للعمل على حساب التعليم الإضافي

  • 18 حزيران 2026
  • 14:53
اعتباراً من السبت التربية تفتح باب التقديم للعمل على حساب التعليم الإضافي

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي إلكترونياً وذلك خلال الفترة 21/6/2026 لغاية 12/7/2026 .

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للتعليم الإضافي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم :
https://apps.moe.gov.jo/apps/subteachers

وبينت أن على المتقدمين ضرورة تسليم المصدقة الجامعية لقسم شؤون الموظفين في المديرية المعنية لاعتماد الطلب.

وأشارت إلى أن مواعيد الامتحانات ستُعلن لاحقًا عبر الرابط نفسه .

وتابعت أن الامتحان لا يُعاد لمن اجتازه بنجاح سابقًا و لن يُسمح بالامتحان للطلبات غير المعتمدة من مديريات التربية والتعليم.

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